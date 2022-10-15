Где живёт счастье

Людям о людях

Съёмки, которые сейчас идут в Дудинке, — это не просто единичный фильм о таймырских этносах, а часть по–настоящему большого культурного проекта телеканала «Россия», организованного при поддержке фонда президентских грантов. На данный момент создано 37 фильмов, а география съёмок охватывает всю Россию — от Якутии до Дагестана. Цель создателей — подготовить цикл документальных фильмов «Земля людей» обо всех народах России, даже о самых малочисленных и проживающих в наиболее отдалённых районах. Задача, которую поставили перед собой авторы проекта, действительно впечатляет. На данный момент на территории России проживают 190 национальностей, многие из них можно отнести к исчезающим. Численность некоторых за два десятилетия уменьшилась в несколько раз и едва насчитывает сотню человек. Между тем это уникальный культурный пласт, который необходимо сохранить. Так что цикл имеет не только развлекательный характер, но и научно–исследовательский. Поэтому съёмочная группа вплотную работает с этнографами и краеведами на территории.

– Насколько востребован наш проект, судить, конечно, не нам, а зрителю. Я могу сказать только то, что со времён Советского Союза хронику народов России в таком масштабе не снимали ещё ни разу. Это действительно глобальный проект, — рассказывает Анна Коряковцева, автор, продюсер и режиссёр «Земли людей». — Во времена перестройки было не до этого, а потом появился новый формат журналистики, где акцент делается на журналиста как рассказчика истории. Уникальность нашего проекта в том, что люди рассказывают о себе сами. У нас нет закадрового текста и журналиста в кадре. Получается взгляд изнутри, а не субъективное мнение со стороны. Это очень важно. И я надеюсь, что таких проектов со временем станет больше. Возможно, наши фильмы не обретут популярности среди молодёжи, но то, что они имеют невероятную ценность для сохранения культуры малых народов России, это факт. Наша задача — охватить все народы России, в том числе и северные. Например, на Таймыре пять этносов, некоторые представители проживают и на других территориях. Долган мы уже отсняли в Якутии. Здесь общаемся с энцами и нганасанами. Дальше будем смотреть по графику работы, но, думаю, мы ещё обязательно вернёмся на Таймыр, чтобы охватить все народы. Очень помогла администрация Таймыра — оказала всестороннюю поддержку в осуществлении этого проекта.

Таймырскими тропами

Съёмочная группа только что вернулась из посёлка Потапово. Там телевизионщики работали недолго — всего два дня. Снимали кадры для документального фильма об энцах. Основные съёмки данной картины будут вестись в Дудинке. До этого немало времени группа провела в Усть–Аваме, где снимали нганасан. Больше недели операторы неотрывно следовали за главными героями картины, фиксируя детали и особенности быта коренных северян, чтобы создать максимально правдоподобную и аутентичную картину современного быта жителей отдалённых таймырских посёлков.

– У нас в команде работает профессиональный этнограф Николай Владимирович Плужников, которого удалось привлечь благодаря поддержке фонда президентских грантов, — поясняет Анна Коряковцева. — Это большая удача, когда в телевизионной команде есть такой специалист. Мы собирали и записывали этнографический материал о культуре нганасан: песни, сказки, обряды, особенности быта. Встретили нас очень душевно. Люди на Севере очень доброжелательные, несмотря на то что живут в поистине суровых условиях, очень открытые и искренние, как дети. А главное — северяне очень отзывчивые, готовы в любой момент откликнуться. Думаю, это связанно как раз с суровыми условиями: они понимают, что помощь — равно чья–то жизнь. А нам, признаюсь, было непросто. Мы же городские жители, тяжело было адаптироваться, но благодаря местным жителям всё получилось. В особенности огромное спасибо Светлане Мойбовне Кудряковой, которая приняла нас как родных, заботилась о нас, поила и кормила. Она руководит в Усть–Аваме клубом и болеет душой за сохранение посёлка и национальной культуры своего народа.

Радушие и скромность

Основная проблема, с которой столкнулась съёмочная группа, — это стеснительность местных жителей. Даже те представители коренных малочисленных народов, кто привык рассказывать о своей культуре и традициях гостям Дудинки или посёлков, нередко терялись перед камерами, что уж говорить о потомственных рыбаках или оленеводах, которые провели всю свою жизнь в тундре. А между тем именно такие люди являются самыми ценными носителями тех крупиц истинной северной культуры, которая дожила до наших дней. Поэтому съёмочная группа не только жила в посёлках и стойбищах, но и принимала участие в решении бытовых вопросов. Местные привыкали, узнавали гостей получше и только после этого по– настоящему раскрывались.

– Северяне — очень добродушный, но весьма стеснительный народ. Думаю, собрать хороший материал для фильма удалось только с божьей помощью, — отмечает идейный вдохновитель проекта. — Они нам открылись, и это даёт надежду на то, что мы делаем что–то правильное и нужное. Как удалось наладить контакт? Могу поделиться субъективным опытом. Первое — надо быть честным перед человеком, прямо говорить ему, что ты от него хочешь, и давать право тебе отказать. Второе — во всём надо видеть красоту, в каждом человеке и в каждом месте, где бы ты ни находился, и тогда получится снять даже самые сложные вещи.

Уникальные кадры

– Несколько дней съёмочная группа работала с семьёй потомственных оленеводов в кочевом стойбище. Хозяйка чума Аксёнова Светлана Сыгаковна встретила журналистов как дорогих гостей, — вспоминает продюсер проекта. — Поразила в этой поездке не только аутентичность быта кочевой фамилии, но и то, насколько дружна и позитивна эта семья, у Аксёновой, кстати, десять детей.

В целом же от командировки на Таймыр у наших столичных коллег остались самые восторженные впечатления.

– Удалось снять немало уникальных и интересных кадров. При этом часто бывает, что самые яркие и эксклюзивные для нас моменты — это обыденность для тех, о ком мы делаем фильмы, — делится Анна Коряковцева. — Для них это обыденность, а для нас, жителей мегаполиса, — что–то совершенно невероятное. Например, когда мы работали на точке, ребята решили нас угостить и быстренько добыли зайца. Для них это было так буднично и просто, как в магазин за хлебом сходить. А наш оператор в полном восторге побежал снимать, для всей съёмочной группы это была настоящая добыча. Местные ребята очень удивлялись нашей реакции, ну подумаешь, заяц как заяц. Или они говорят: «Будет хорошая погода, мы невод закинем», а я это слово только в сказках слышала. А как объяснить московскому жителю, что такое охота на северного оленя? Просишься пойти с охотниками, они удивляются, мол, а что там снимать–то? Но самое потрясающее, что нам удалось запечатлеть в этой поездке, это национальная детская игра с черепом зайца. Она распространена только у нганасан. Череп привязывают за верёвочку к палке, задача игрока — раскачать его, подбросить и поймать на палку, продев её через глазницу. Считается, что это тренировка ловкости и реакции. Кто справится, станет хорошим охотником. Дети играли в эту игру со всепоглощающим азартом, а я смотрела и смотрела как заворожённая. Это какое–то запредельное зрелище, кажется, будто ты не просто к другой культуре прикоснулся, а оказался в другом измерении. И таких уникальных моментов было полно, это потрясающе. Понимаешь, насколько это счастливые люди, во многом даже счастливее нас. Потому что не бытовые радости определяют счастье человека, а его внутренняя самодостаточность.

Увидеть фильмы, снятые на Таймыре, можно будет после Нового года. Конкретную дату выхода сейчас назвать сложно — всё будет зависеть от телевизионной сетки вещания. Однако «Заполярная Правда» будет следить за развитием событий и постарается сообщить точную дату выхода материалов в эфир телеканала «Культура» за две недели до премьерного показа. Кроме того, данные материалы будут выложены в общий доступ на интернет–платформе «Смотрим» в разделе «Земля людей».