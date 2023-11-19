Где зона комфорта?

Личный опыт

Когда жена только забеременела, мы твёрдо решили, что малыш сразу будет спать в собственной кроватке в отдельной комнате. Ради этого пришлось пожертвовать рабочим кабинетом, сделать ремонт и купить всё необходимое. Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Через пару месяцев после регулярных совместных подъёмов «по воздушной тревоге», многократно усиленной динамиками радионяни, мы выкинули белый флаг и забрали детёныша к себе. А когда сын стал спокойно спать в своей постели, оказалось, что она уже маловата, да и обстановка в комнате совершенно не соответствовала возрасту. Пришлось снова засучить рукава, чтобы адаптировать пространство для нужд подрастающего чада. И вот, когда настало время «Ч», оказалось, что выселить из супружеского ложа пригревшегося среди подушек продолжателя рода не так–то просто. Сын устроил настоящую революцию. Мотивировал свой отказ переезжать на ПМЖ в собственную комнату боязнью темноты, гнетущей тишиной, слишком жарким и одновременно слишком холодным помещением, непривычной кроватью и, конечно, вероятностью атаки зомби через форточку на третьем этаже. Вот тогда–то и появилась идея посоветоваться со специалистами. Как облегчить переезд ребёнка в отдельную комнату, рассказывает детский психолог и педагог дополнительного образования Социально–образовательного центра Кристина Амельченко.

Вред или польза?

Вообще, многие психологи не видят ничего плохого в том, что младенец спит в одной постели с родителями до двух лет. У такого подхода много плюсов. В первую очередь полезно взаимодействие ребёнка и мамы — в результате совместного сна оба лучше высыпаются. Ребёнок, нащупав рядом тело матери, может, не просыпаясь, убедиться, что охрана и еда на месте, а значит, можно спокойно спать дальше. Соответственно, и маме нужно будет реже просыпаться, чтобы укачать ребёнка. Процесс кормления тоже значительно упрощается, в особенности в первые месяцы. Засыпает в обнимку с матерью ребёнок куда быстрее. И не придётся стараться максимально аккуратно положить убаюканного малыша в кроватку, а ведь это сродни работе сапёра.

– Лучше не приучать ребёнка спать с родителями. Но это возможно в том случае, если у мамы есть помощники, готовые подстраховать и днём и ночью. В противном случае в какой–то момент физиологическая потребность матери в отдыхе пересилит, и малыш будет сладко посапывать рядом с ней в родительской кровати, — поясняет Кристина Амельченко. — Ещё многое зависит от состояния здоровья ребёнка. Недоношенным, болезненным малышам просто необходимо чувствовать близость матери. Однако совместный сон быстро формирует психологическую зависимость, причём у мамы она даже сильнее, чем у малыша, — родной комочек у груди дарит ни с чем не сравнимое ощущение счастья. Не стоит забывать и о других плюсах. Во–первых, малютке не приходится расставаться с родителями на период сна, что для многих детей является стрессом, да и плохое самочувствие (режущиеся зубки, колики, температура) рядом с мамой и папой легче переносится. Кроме того, ребёнок не перегревается, отдавая часть тепла взрослым. Мы всё время думаем, как бы ребёнок не замёрз, но на самом деле у новорождённых теплообмен значительно выше и протекает куда быстрее, чем у взрослых, и комфортная для нас температура для него — жара. Ещё ребёнок получает больше тактильного контакта, а это очень важно для полноценного развития нервной системы. Однако, несмотря на все плюсы совместного сна, надо понимать, что таким образом брачное ложе лишается приватности, что может негативно сказаться на отношениях супругов (в особенности молодых), а следовательно, и всей семьи. В целом, совместный сон приемлем, но только до определённого возраста ребёнка.

Когда пора съезжать

Многие специалисты сходятся во мнении, что выселять чадо из родительской кровати следует в два, максимум три года. В этом возрасте большинство младенческих страхов проходит, ребёнок постепенно начинает осознавать себя личностью и нуждается в личном пространстве.

– Большинство моих коллег сходятся во мнении, что до полугода ребёнка лучше укладывать в свою постель. Это решает массу проблем, — считает психолог. — Дальше можно выделить несколько подходящих моментов для его отселения: самый ранний — от шести месяцев до полутора лет. У малыша ещё нет осознанных страхов, он не боится темноты и при наличии твёрдого настроя у родителей привыкнет спать отдельно. Чтобы упростить задачу, поставьте колыбельку вплотную к кровати и постепенно отодвигайте, пока она не окажется в дальнем углу комнаты.

Второе подходящее окно появляется в возрасте двух–трёх лет. В этот период можно сыграть на желании ребёнка почувствовать себя взрослым. Кроме того, он уже имеет опыт преодоления страхов, более уверен, что родители его не бросят. Если вы хотите отселить малыша в отдельную комнату, важно, чтобы она была ему знакома — пусть ребёнок до переезда проводит в ней время, играет, так он спокойнее перенесёт переезд.

Но бывает, что первые две попытки не срабатывают — ребёнок никак не хочет покидать родительские покои. В четыре–пять лет мы имеем дело с уже сформировавшейся и достаточно разумной личностью, и тут нужно действовать по–другому. Например, можно устроить праздник переезда — новоселье с подарками и шарами, или приурочить отселение к какому–то долгожданному событию — дню рождения, важной покупке. Креативный вариант: предложите малышу общаться из разных комнат с помощью раций. Через игру ему будет проще привыкнуть к новым условиям. Особенно хорошо такой способ работает для мальчиков. Ещё можно обратиться за помощью к родным, чьё мнение ценно для малыша, — бабушке или дедушке. Если авторитетный человек спросит: «Уже переехал в свою кроватку? Ты же такой взрослый», то маленький человечек не захочет отвечать: «Нет». Хвалите чадо за каждую ночь, проведённую в своей комнате. Одобрение и поощрение в этом возрасте очень эффективны. Расскажите, почему это важно. Также могут быть полезны ролевые игры с куклами, например «Уложим куклу спать».

Кто в доме хозяин?

Однако детский психолог сразу предупреждает, что такое эпохальное для ребёнка событие без шероховатостей не обойдётся. Родителям придётся проявить твёрдость (особенно мамам). Часто совместный сон затягивается именно по причине того, что родители либо сами не готовы к такому шагу, либо не верят в самостоятельность ребёнка.

– Воздержитесь от поспешных, а тем более насильственных действий. Дождитесь благоприятного момента или создайте его. Если переселение происходит на фоне позитивных эмоций, больше шансов, что не случится возврата в родительскую постель. Будьте готовы к тому, что процесс может затянуться — в этом случае помогут только настойчивость и последовательность, — уверена Кристина Амельченко. — Если решение принято и вы готовы довести начатое до конца, переходите к практическим действиям. Наметьте вместе с малышом день переезда, обговорите детально, как он это видит, что его тревожит. Постарайтесь развеять страхи и переживания. Можно приобрести или сделать тематическую кровать. Мальчик четырёх–пяти лет будет в восторге от спального места в форме машинки, девочки любят, чтобы постель была как у принцессы. Также детям очень нравятся кровати–домики, их можно украсить гирляндами и ночниками. Обязательно сделайте акцент на постельном белье, выберите комплект с любимыми героями ребёнка из сказок или мультфильмов. Пространство вокруг кровати можно тоже украсить интерьерными наклейками на вкус ребёнка. Выберите вместе с малышом ночник, чтобы он не боялся проснуться в темноте. Если чадо не готово к одномоментному разрыву с мамой, начните с дневного сна. Не запрещайте позвать вас или прийти к родителям в комнату, если станет страшно. Постепенно ночные походы сойдут на нет. Неплохо будет завести ритуал засыпания. Обычно это купание, переодевание в любимую пижаму, чтение книжки — полчаса–час времени, посвящённого только ребёнку. Хорошо, если у малыша есть любимая игрушка, подушечка или плед. Такие предметы успокаивают, расслабляют, дарят ощущение безопасности. И помните: с каждым ребёнком нужно действовать индивидуально. Одни дети быстро привыкают к отдельной комнате, другим может потребоваться до полугода. В ваших силах облегчить этот процесс.

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