Где–то на белом свете...

Анастасия Король, заместитель директора АРН по развитию туризма:

– Лето здесь в целом уже достаточно прокачано и продаётся, и мы ожидаем в последующие годы увеличение турпотока. На сегодняшний день существенным тормозящим фактором является слаборазвитая инфраструктура, особенно малое количество гостиниц. Эта проблема решается в рамках туркластера «Арктический». Его резиденты получают определённые льготы и помощь в грантовых программах.

А вот зимний туризм надо продвигать. Главная задача состоявшегося блог–тура — показать возможности на нашей территории именно с октября по май включительно. Эффект от мероприятия мы почувствуем следующей зимой.

Гости побывали на экскурсиях по городу, в том числе и по ночному. Полюбовались окрестностями Норильска со смотровой площадки в Талнахе. Встретились с участниками клуба «Моржи Таймыра» и сами окунулись в озеро Долгое. Оценили первый снегоходный фестиваль Snow Ride Putorana 2022. Добрались на трэколах до стойбища оленеводов и насладились там строганиной из чира с морошкой. А главное — достигли западных отрогов плато Путорана и даже поднялись на вершины.

Главной целью мероприятия является продвижение зимнего туризма на Таймыре. Блог–тур состоялся при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, АНО «Информационно–аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики», компании «Норникель» и Агентства развития Норильска.

Артем Каширин, авиационный блогер, журналист и путешественник:

– Понравились локации, в первую очередь плато Путорана. Классные первозданные локации для фотографов. От самобытного стойбища оленеводов «Харп» просто в восторге. Сложилось впечатление, что побывал на другой планете. При этом хозяева открыты и охотно идут на контакт. В целом люди на Севере довольно схожи. Может быть, они не особенно эмоциональные, но очень добрые. И хотя Норильск — город индустриальный, здесь есть что посмотреть, в этом я убедился.

Юлия Лобастова, блогер:

– На Таймыре я в третий раз, но он всегда открывается по–новому. Здесь огромное количество неповторимых мест. Это кладезь для пополнения контента. Помимо Норильска посещала и другие территории Арктики. Нам, конечно, везде показывают какие–то достопримечательности, но в основном они и их истории придуманные, а у вас всё настоящее, живое.

Дмитрий Лидковский, директор Информационно–аналитического центра Государственной комиссии по вопросам развития Арктики:

— Норильск приятно удивил и в целом произвёл очень хорошее впечатление. На самом деле, я готовился увидеть здесь нечто депрессивное. База старта отличная, но точно есть куда расти. Видно, что у людей глаза горят и имеется желание развивать город. И для нас, как участников реновации Норильска, это важно.

Артур Агафонов, заместитель генерального директора коммуникационного агентства PressPass:

– У нас реализуется ряд проектов, направленных на развитие арктических регионов и Дальнего востока. Данный блог–тур совмещён с комплексной программой Минвостокразвития поддержки действующего бизнеса и привлечения инвесторов. Подбором команды занималось наше агентство. Главные критерии — широкий охват аудитории и род деятельности в тревел–сегменте. К тому же выбирали представителей разных интернет–площадок и социальных сетей, чтобы привлечь максимальное количество потенциальных туристов.