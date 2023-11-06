Где–то на белом свете...

Креативное пространство

История центра началась в октябре 2018 года. В тот период Проектный офис развития Арктики (ПОРА) проводил информационную кампанию с целью привлечь внимание к проблемам сохранения краснокнижного белого медведя. Популяция животных сокращалась из–за климатических изменений и деятельности человека — загрязнения окружающей среды и браконьерства. ПОРА совместно с Экологическим фондом Сибирского федерального университета на первом этапе разместил на щитах в Норильске информацию об ответственности за охоту на белых медведей, запустил сайт об особенностях вида. Следующей стадией развития проекта и стало создание детского центра экопросвещения в Норильске.

– Мы столкнулись с тем, что взрослые скептически относились к нашему информационному проекту. Поняли, что у них нет почти никаких знаний о самом крупном арктическом хищнике. Поэтому решили работать с более активной и любознательной аудиторией — учащимися младшей школы. «Белый мишка» стал своеобразным символом Севера и Норильска. В новом детском центре объединили детей, которым интересна как Арктика в целом, так и экологическая проблематика региона. Помещение нам предоставил Молодёжный центр Норильска. Открытие центра приурочили к первой годовщине ПОРА, — отметила Елена Коренева, заместитель генерального директора по проектной деятельности ПОРА.

На первом этапе становления нового учреждения команда организаторов занималась поиском помещения, разработкой дизайн– проекта, подбором кадров и составлением обучающих программ. Сотрудники ПОРА уделяли внимание даже таким мелочам, как закупка специальной мебели.

– Не хотели создавать у детей впечатление, что они находятся в учебном заведении. Выбрали модульные столы, а не парты. И теперь воспитанники «Белого мишки» могут размещаться в центре так, как им удобно. На групповом занятии формируют несколько общих рабочих мест. А если идёт индивидуальный творческий процесс, то можно с комфортом разместиться за своим столом или в мягких креслах– мешках. Мы создавали красивое, яркое и интересное пространство — маленький арктический уголок. Например, на дизайнерских обоях в помещении центра белые медведи в шарфиках гуляют по льдинам северных морей, — рассказала Елена Вениаминовна.

Сначала в центре «Белый мишка» набрали одну группу учащихся 1–2–х классов. Ребята начали заниматься по программе, которую разработали методисты Проектного офиса развития Арктики. Цикл занятий рассчитан на год. Организаторы предполагали, что после выпуска наберут новую группу детей, но ребята захотели продолжить обучение. Так появилась ещё одна программа, ориентированная на школьников постарше.

– На первом этапе приходилось обзванивать школы и приглашать ребят на занятия в новый центр. Постепенно о нас узнали, появилась своя лояльная аудитория. Сейчас образовательные учреждения записываются в очередь на промоуроки. Нам очень повезло с коллективом педагогов. Это увлечённые своим делом люди. Первым директором центра стала Ольга Шадрина, — поделилась Елена Коренева.

Пусть меня научат

Сейчас в экопросветительском центре работают уже по пяти разноплановым программам. Несмотря на то что на занятиях в «Белом мишке» собираются учащиеся 1–4–х классов, старшеклассники тоже могут найти себе здесь дело по душе. Как рассказала директор учреждения Елена Гудкова, ребята, которые закончили обучение, разрабатывают свои проекты на базе центра, помогают проводить мероприятия.

– Школьники из 1–2–х классов обычно начинают учиться по программе «Арктические арт–проекты». С помощью творчества и VR–технологий ребята погружаются в увлекательный мир северной природы и узнают о том, как важно сохранять её и не допускать исчезновения редких видов животных и растений. Следующая ступень — «Учёные–супергерои», программа для учащихся 3–4–х классов. В рамках этого курса дети приобщаются к науке, изучают природные явления и получают навыки командной работы.

Также в «Белом мишке» можно заниматься в онлайн–режиме из любой точки страны по трём программам: «Сказки и легенды Севера», «Динозавры, Арктика и экосистемы», «Летний читательский клуб». Новые методические разработки появляются каждый год. Например, в 2023 году запустили занятия по программе «Биоразнообразие». Всего за пять лет у нас обучились более 2000 воспитанников, — отметила Елена Гудкова. Сейчас в центре в дневное время на постоянной основе занимаются учащиеся 1–4–х классов из гимназии № 4, школ № 3, 6 и 8. А по вечерам приходят воспитанники центра на занятия по программам. Два дня в неделю — в четверг и пятницу, в «Белом мишке» проходят промоуроки. Любой классный руководитель или представитель родительского комитета может записаться на пробное занятие и познакомить своих подопечных с работой учреждения. Запись идёт на сайте spasimishku.ru и по телефону 8 (3919) 38–37–36. Также на сайте можно найти специальные методические ресурсы для самостоятельных занятий. Например, скачать «Серьёзную книжку про белого мишку» с дополненной реальностью или обучающее мобильное приложение. Также здесь можно найти интерактивную 3D– модель белого медведя. Трёхмерное изображение позволяет изучить строение животного, рассмотреть карту ареала распространения вида в Арктике, узнать особенности поведения северных млекопитающих.

Мишка шагает по стране

За пять лет с момента открытия первого в стране детского экопросветительского центра увеличилось не только количество программ и воспитанников.

– С 2023 года работают филиалы в Талнахской городской и Кайерканской детской библиотеках. За пределами НПР мы открыли кружки в посёлке Амдерма Ненецкого автономного округа и посёлке Танхой Республики Бурятии. В Мурманской области регулярно проводим уроки по нашим программам. Появление филиалов зависит от активных педагогов, которые сами заинтересованы в открытии кружка на базе своего учреждения. Мы готовы оказывать всяческое содействие, — акцентировала внимание заместитель генерального директора по проектной деятельности ПОРА.

В октябре 2023 года заработал клуб юных полярников «Белый мишка» на базе московской библиотеки № 77. Это совместный проект ПОРА, Российской академии наук и Русского географического общества.

– Прекрасно, что норильский опыт открытия детского центра экопросвещения оказался востребованным в столице! Скоро запустим для воспитанников из разных городов арктическую почту — установим ящики для писем в Норильске и Москве. Конечно, хотелось бы открыть филиалы во всех субъектах нашей страны. Сейчас знакомим ребят из новых регионов с особенностями Арктики. Недавно вместе с гуманитарной помощью отправили в ДНР тираж нашей «Серьёзной книжки про белого мишку», — отметила Елена Коренева.

С днём рождения!

Праздник в честь юбилея «Белого мишки» собрал в стенах норильского Молодёжного центра более 600 гостей. Формат костюмированной вечеринки очень понравился юным участникам. Ребята пришли в костюмах самых разных животных, героев мультфильмов и комиксов.

После торжественной части гости отправились на мастер–классы, которые проводили друзья «Белого мишки»: Станция юных техников, педагогический колледж, мастерская «Молоток», «Дом Шалунов», «Фаблаб–Норильск». Развлечения были на любой вкус! Можно было попробовать себя в роли столяра и смастерить подставку для телефона, создать украшения из фетра, амулет «Ловец снов» или экобрелок из пластиковых отходов. Дети с радостью украшали себя аквагримом, танцевали, рисовали песком арктические пейзажи, пекли пряники, играли на фруктовом пианино и знакомились с фотовыставкой, где собраны самые важные события из жизни центра за пять лет.

Кульминацией праздника стала викторина со сладкими призами. Если участник правильно отвечал на вопрос о белых медведях, то получал мороженое. Большой популярностью пользовалась уникальная фотозона, созданная воспитанниками и педагогами центра из переработанных пластиковых отходов.

– Идею подали ребята. В течение месяца собирали сырьё, сортировали и мыли крышки, потом приступили к изготовлению панно. Изобразили двух белых медведей, которые сидят на ягодной поляне под северным сиянием. Мы очень любим работать с детьми, это творческая и любознательная аудитория! — заключила директор «Белого мишки» Елена Гудкова.