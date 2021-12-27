Генеральный директор Кольского дивизиона «Норникеля» вошёл в число лучших руководителей России

По результатам национальной премии «Генеральный директор года — 2021», Евгений Борзенко победил в номинации «Природные ресурсы». В основе конкурса — рейтинг генеральных директоров России, который составляется по формуле big data, учитывающей два основных показателя: динамику выручки компании за три года и срок работы руководителя в ней.

В своей речи на церемонии награждения Евгений Борзенко отметил:

«Мы в компании систематически улучшаем процессы, разрабатываем и запускаем новые технологии. В частности в 2019 году ввели в эксплуатацию новую технологию производства никеля методом электроэкстракции. Повышаем качество готовой продукции, что даёт свою маржинальную добавку на рынках».