Генетические близнецы: как найти того, кто спасёт вашу жизнь?

В честь Всемирного дня донора костного мозга, который отмечают каждую третью субботу сентября, Национальный РДКМ и его партнёры организуют различные мероприятия по всей стране. К акциям присоединились Норильск и Дудинка, где вот уже год проводятся акции по привлечению добровольцев в регистр, за это время потенциальными донорами стали более 300 человек.

- Этот проект, длительностью в год, стал возможен благодаря «Норникелю», который сделал благотворительные пожертвования на привлечение и типирование данных потенциальных доноров из Норильска и Дудинки. Благодаря этому мы смогли добраться в отдалённый регион, где не вели ещё работу. Сейчас у нас появились уникальные генотипы жителей народов Крайнего Севера, которые очень важны для регистра, - говорит руководитель центра привлечения доноров Национального РДКМ Евгения Лобачева. – И, несмотря на то что проект заканчивается, мы надеемся, что работа по привлечению доноров продолжится. За этот год у нас появилось много новых сторонников и региональных волонтёров. Большую поддержку проекту оказала депутат городского совета Эдилия Ерохина, она со своей командой рассказывала жителям Норильска о донорстве костного мозга, помогала организовывать и проводить акции.

Каждые 20 минут в России пациенты слышат диагноз «рак крови». Для многих онкобольных и пациентов с наследственными заболеваниями пересадка кроветворных стволовых клеток, которые содержатся в костном мозге, – единственная возможность вылечиться. Не у всех есть совместимый донор в семье, а вероятность найти неродственного донора – 1 к 10 000.

С 2017 года Русфонд формирует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ), чтобы как можно больше людей получили шанс на выздоровление. С 2020 года Национальный РДКМ является членом Всемирной ассоциации доноров костного мозга. Сегодня он содержит более трети общероссийской донорской базы – 85 тыс. добровольцев, которые готовы при совпадении пожертвовать свои кроветворные стволовые клетки, чтобы спасти чью-то жизнь.

В каждом из нас есть лекарство от рака! Но мы об этом даже не догадываемся. А ведь спасти жизнь человека проще, чем кажется. Отдать частичку себя и подарить надежду на выздоровление незнакомому человеку может каждый.

Как стать донором?

Вступить в регистр может любой здоровый житель страны в возрасте от 18 до 45 лет весом не менее 50 кг.

Сделать это можно двумя способами:

– Сдать образец крови из вены в любом медицинском офисе «Инвитро»;

– Сдать буккальный эпителий – мазок из полости рта, заказав набор для взятия буккального эпителия на сайте rdkm.ru. Подробности – по ссылке: rdkm.rusfond.ru/registr_stat/009.

Жители Норильска набор для взятия буккального эпителия могут получить в офисе «Финам» в рабочие часы по адресу: Ленинский, 17, телефон 45‒70‒20.