Географический диктант в Норильске пройдет онлайн
Географический диктант в Норильске пройдет онлайн
В связи с действующими ограничениями акция 29 ноября перейдет в дистанционный формат, сообщили в Музее Норильска.
Напоминаем, что для участия всё так же необходимо пройти официальную регистрацию, приём заявок открыт до 28 ноября 17.00 по электронному адресу koo@norilskmuseum.ru и по телефону 46-13-27. В заявке в свободной форме необходимо указать: ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты
После 23 ноября все зарегистрировавшиеся получат индивидуальную ссылку на диктант, которая будет действительна в период: с 12 до 13 часов 29 ноября.
В день прохождения диктанта каждый участник получит индивидуальный номер бланка, по которому он может узнать свой результат. Все итоги будут размещены на сайте http://dictant.rgo.ru.