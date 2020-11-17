Географический диктант в Норильске пройдет онлайн

Напоминаем, что для участия всё так же необходимо пройти официальную регистрацию, приём заявок открыт до 28 ноября 17.00 по электронному адресу koo@norilskmuseum.ru и по телефону 46-13-27. В заявке в свободной форме необходимо указать: ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты

После 23 ноября все зарегистрировавшиеся получат индивидуальную ссылку на диктант, которая будет действительна в период: с 12 до 13 часов 29 ноября.