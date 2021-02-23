МАУ ИЦ «Норильские новости»

Герои нашего времени. Кто они?

Герои нашего времени. Кто они?

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Герои нашего времени. Кто они?

Простой вопрос по литературе из курса средней школы может поставить нынешних школьников в тупик. Не космонавтами и пожарными теперь мечтает стать большинство подростков, а блогерами и тиктокерами.

Герои нашего времени. Кто они?Герои нашего времени. Кто они?Герои нашего времени. Кто они?Герои нашего времени. Кто они?Герои нашего времени. Кто они?Герои нашего времени. Кто они?

Молодёжный парламент предложил молодым норильчанам подискутировать на эту тему, а также познакомиться с сотрудниками ковидного госпиталя, полицейскими, ветеранами локальных конфликтов, пожарными, спасателями, пограничниками и волонтёрами. Встретиться решили накануне Дня защитника Отечества. Однако обстоятельства внесли свои коррективы…

Многие из приглашенных героев не смогли быть на мероприятии, так как были задействованы в спасательных работах на Норильской обогатительной фабрике в связи с обрушением галереи. Это очень символично – не прийти на дискуссию о героизме потому, что проявляешь героизм… Причём представители героических профессий чаще всего себя героями-то и не считают – они просто выполняют свою работу. И свой долг специалисты, спасающие жизни и здоровье людей, отвечающие за безопасность граждан, готовы исполнить круглосуточно – ну не получается у тех, для кого спасение – призвание, отработав свою смену, повесить форму на гвоздь и заниматься лишь своими личными делами. Такая работа определяет образ жизни.

Рассуждая на тему героизма, собравшиеся очень быстро «вышли» на медиков, которые в прошлом году приняли на себя основной удар, борясь с тогда ещё малоизученной и смертельно опасной болезнью. Врачи норильского ковидного госпиталя на базе инфекционной больницы, а он был создан самым первым, откровенно рассказали о том, что им пришлось пережить: о том, как беда, заставив позабыть о мелких ссорах, спорах и обидах, сплотила их коллектив; о том, как, заболев, продолжали бороться за жизни тяжелобольных; о том, как многим, кто отправился в «красную зону», пришлось долгие месяцы жить в изоляции от родных и близких, общаясь с детьми, мужьями и женами по телефону или скайпу.

Норильск всегда славился взаимовыручкой, и неудивительно, что здесь особо развито волонтёрское движение. В пандемию, например, после того как в социальных сетях появилось объявление о том, что требуются добровольцы для помощи пожилым и доставки продуктов находящимся на карантине, на организаторов обрушился шквал звонков. Звонили мужчины и женщины, пожилые и молодёжь, «белые воротнички» и суровые металлурги… Во многом благодаря неравнодушию горожан, готовности помогать друг другу период жёсткой самоизоляции в Норильске прошёл куда мягче, чем во многих городах России.

А вспомните, с какого трагического события для Норильска начинался этот год… О последствиях схода лавины на горнолыжной базе в ночь с восьмого на девятое января также говорили на встрече. Тогда трагедия одной семьи стала причиной скорби всего города. На спасение людей из снежного плена, несмотря на глубокую ночь, мороз и сильную метель, отправился чуть ли не весь Талнах, половина Норильска и даже многие жители Кайеркана. Добровольцам, чтобы добраться до места, приходилось идти пешком три с половиной километра, а потом копать, копать, копать - до тех пор, пока не выбьешься из сил. Не только суровые, привыкшие к морозам туристы и тундровики в ту ночь были на горе, и хрупким девушкам находилась работа. Одни таскали лопаты, другие превращали свои дачные домики в пункты обогрева и обеспечивали людей, работающих на морозе, горячим чаем и перекусами.

И здесь не могу не вставить свои «пять копеек». После в соцсетях некоторые «личности» выступили с критикой волонтёров и спасателей – мол, плохо всё организовали, не там и не тем копали, не так оделись, да и вообще, дескать, добровольцы больше мешали, чем помогали… Но когда у одного из таких «специалистов» спросили, что конкретно делал он на месте ЧП, «капитан очевидность» гордо ответил, что слишком болен и взять в руки лопату ему не позволило здоровье. Так вот, лично я в ту ночь на горнолыжке встретил знакомую, у которой есть инвалидность и нет туристического опыта и даже по настоящему годной для таких условий одежды, - она ходила среди копающих с термосом. Большой ли она внесла вклад в общее дело? Уверен, что да, ведь глоток горячего чая в нужный момент стоит куда больше, чем «умные» речи о том, как всё было неправильно… Особенно от тех, кто в ночь трагедии спал в своей тёплой уютной постельке, а на следующий день, удобно пристроив пятую точку в просиженном диване, провёл «всесторонний анализ» событий. Но оставим интернет-троллей и вернёмся к главному вопросу: «Кто же они, герои нашего времени»? Да по сути, все, кто честно, самоотверженно и, главное, не за деньги, а по велению души и сердца, по совести, добросовестно выполняет свою работу, те, кто готов прийти на помощь людям, попавшим в беду, не думая о собственной безопасности или комфорте, даже просто те, кто не закрывает свой охотничий балок в тундре на ключ и всегда оставляет немного сухих дров и пару банок тушенки, несмотря на то, что его обворовывали уже не раз. Ведь здесь, где зимы суровы, а погода непредсказуема, возможность отогреться, перекусить, передохнуть, может спасти жизнь попавшего в беду человека. Да, возможно, этот мой спич может показаться кому-то слишком пафосным и взятым из старых советских книг об освоении Севера, скажу тогда по-другому: «леди Карма» в наших краях особенно сурова - сегодня ты прошёл спокойно мимо чужой беды, а завтра другие пройдут мимо тебя.

Текст Егор Тулновский
23 февраля в 10:23 580
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