Герои нашего времени. Кто они?

Молодёжный парламент предложил молодым норильчанам подискутировать на эту тему, а также познакомиться с сотрудниками ковидного госпиталя, полицейскими, ветеранами локальных конфликтов, пожарными, спасателями, пограничниками и волонтёрами. Встретиться решили накануне Дня защитника Отечества. Однако обстоятельства внесли свои коррективы…

Многие из приглашенных героев не смогли быть на мероприятии, так как были задействованы в спасательных работах на Норильской обогатительной фабрике в связи с обрушением галереи. Это очень символично – не прийти на дискуссию о героизме потому, что проявляешь героизм… Причём представители героических профессий чаще всего себя героями-то и не считают – они просто выполняют свою работу. И свой долг специалисты, спасающие жизни и здоровье людей, отвечающие за безопасность граждан, готовы исполнить круглосуточно – ну не получается у тех, для кого спасение – призвание, отработав свою смену, повесить форму на гвоздь и заниматься лишь своими личными делами. Такая работа определяет образ жизни.

Рассуждая на тему героизма, собравшиеся очень быстро «вышли» на медиков, которые в прошлом году приняли на себя основной удар, борясь с тогда ещё малоизученной и смертельно опасной болезнью. Врачи норильского ковидного госпиталя на базе инфекционной больницы, а он был создан самым первым, откровенно рассказали о том, что им пришлось пережить: о том, как беда, заставив позабыть о мелких ссорах, спорах и обидах, сплотила их коллектив; о том, как, заболев, продолжали бороться за жизни тяжелобольных; о том, как многим, кто отправился в «красную зону», пришлось долгие месяцы жить в изоляции от родных и близких, общаясь с детьми, мужьями и женами по телефону или скайпу.

Норильск всегда славился взаимовыручкой, и неудивительно, что здесь особо развито волонтёрское движение. В пандемию, например, после того как в социальных сетях появилось объявление о том, что требуются добровольцы для помощи пожилым и доставки продуктов находящимся на карантине, на организаторов обрушился шквал звонков. Звонили мужчины и женщины, пожилые и молодёжь, «белые воротнички» и суровые металлурги… Во многом благодаря неравнодушию горожан, готовности помогать друг другу период жёсткой самоизоляции в Норильске прошёл куда мягче, чем во многих городах России.

А вспомните, с какого трагического события для Норильска начинался этот год… О последствиях схода лавины на горнолыжной базе в ночь с восьмого на девятое января также говорили на встрече. Тогда трагедия одной семьи стала причиной скорби всего города. На спасение людей из снежного плена, несмотря на глубокую ночь, мороз и сильную метель, отправился чуть ли не весь Талнах, половина Норильска и даже многие жители Кайеркана. Добровольцам, чтобы добраться до места, приходилось идти пешком три с половиной километра, а потом копать, копать, копать - до тех пор, пока не выбьешься из сил. Не только суровые, привыкшие к морозам туристы и тундровики в ту ночь были на горе, и хрупким девушкам находилась работа. Одни таскали лопаты, другие превращали свои дачные домики в пункты обогрева и обеспечивали людей, работающих на морозе, горячим чаем и перекусами.

И здесь не могу не вставить свои «пять копеек». После в соцсетях некоторые «личности» выступили с критикой волонтёров и спасателей – мол, плохо всё организовали, не там и не тем копали, не так оделись, да и вообще, дескать, добровольцы больше мешали, чем помогали… Но когда у одного из таких «специалистов» спросили, что конкретно делал он на месте ЧП, «капитан очевидность» гордо ответил, что слишком болен и взять в руки лопату ему не позволило здоровье. Так вот, лично я в ту ночь на горнолыжке встретил знакомую, у которой есть инвалидность и нет туристического опыта и даже по настоящему годной для таких условий одежды, - она ходила среди копающих с термосом. Большой ли она внесла вклад в общее дело? Уверен, что да, ведь глоток горячего чая в нужный момент стоит куда больше, чем «умные» речи о том, как всё было неправильно… Особенно от тех, кто в ночь трагедии спал в своей тёплой уютной постельке, а на следующий день, удобно пристроив пятую точку в просиженном диване, провёл «всесторонний анализ» событий. Но оставим интернет-троллей и вернёмся к главному вопросу: «Кто же они, герои нашего времени»? Да по сути, все, кто честно, самоотверженно и, главное, не за деньги, а по велению души и сердца, по совести, добросовестно выполняет свою работу, те, кто готов прийти на помощь людям, попавшим в беду, не думая о собственной безопасности или комфорте, даже просто те, кто не закрывает свой охотничий балок в тундре на ключ и всегда оставляет немного сухих дров и пару банок тушенки, несмотря на то, что его обворовывали уже не раз. Ведь здесь, где зимы суровы, а погода непредсказуема, возможность отогреться, перекусить, передохнуть, может спасти жизнь попавшего в беду человека. Да, возможно, этот мой спич может показаться кому-то слишком пафосным и взятым из старых советских книг об освоении Севера, скажу тогда по-другому: «леди Карма» в наших краях особенно сурова - сегодня ты прошёл спокойно мимо чужой беды, а завтра другие пройдут мимо тебя.