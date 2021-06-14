Герой красной зоны

Екатерина Кутузова, 36 лет. Родилась и выросла в Норильске.

Окончила Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно–Ясенецкого.

С 2008 года работает врачом–инфекционистом в Норильской городской больнице № 2.

– Как вы узнали о том, что получили орден Пирогова?

– Я его ещё не совсем получила, указ издан, но награждение будет только 17 июня в Красноярске, как раз в День медицинского работника. Вообще, я узнала о том, что получила орден, из СМИ — местные журналисты написали об этом на одном из интернет–ресурсов, фотографию мою даже раздобыли из соцсетей. Сначала я подумала, что это, должно быть, ошибка, но спустя буквально пару часов мне уже официально сообщили на работе об этом радостном событии. С этой наградой связан ещё один казус. Дело в том, что орден на фамилию Каркавина, а буквально перед назначением награды я вышла замуж и сменила фамилию на Кутузову, но я не расстраиваюсь из–за этих мелочей. Очень приятно, что меня заметили и оценили. Однако считаю, что этот орден – награда всего нашего коллектива.

– Екатерина, когда вы поняли, что хотите связать свою судьбу с медициной?

– Не могу сказать, что с раннего детства мечтала стать врачом. Училась я всегда хорошо, что открывало передо мной возможность поступить куда угодно. Ближе к десятому классу я поняла, что мне нравится медицина, начала вместе с подругой посещать подготовительные курсы. И вместе с этой же подругой мы потом поступили в Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно–Ясенецкого. А после окончания университета вернулась в родной Норильск и поступила в интернатуру, там и решила стать инфекционистом.

– Чем занимаются врачи–инфекционисты?

– Инфекционист — это врач, который занимается профилактикой, диагностикой и терапией заразных для окружающих болезней и заболеваний, вызванных патогенными микроорганизмами. Спектр заболеваний, которые лечит врач–инфекционист, достаточно широк — от гриппа и ОРВИ до кишечных инфекций и ВИЧ. В основном мы оказываем экстренную и плановую медицинскую помощь инфекционным больным. Мне нравится работать с инфекционными больными, потому что чаще всего люди выздоравливают, и ты видишь результат своей работы.

– Расскажите о вашей работе в период пандемии.

– Ковидный госпиталь на базе нашей больницы открылся 5 мая 2020 года, пациентов в срочном порядке перевели в другие медицинские учреждения. Изначально к нам доставляли не только тяжёлых больных, но и всех, у кого был подтвержден диагноз COVID–19, потому что это была совершенно новая инфекция, и никто не знал, насколько она опасна и заразна. А уже к концу мая начался наплыв тяжёлых больных, среди них было много пожилых людей с багажом сопутствующих заболеваний. Всех необходимых лекарств ещё не было, никто не знал, как правильно лечить, специалистов не хватало, тогда к нам на помощь начали приходить врачи других специальностей: пульмонолог, хирург, терапевт, травматолог. Практически все время мы проводили на работе, с утра до поздней ночи, без выходных. Это и психологически было очень тяжело. Сказывалась изоляция, невозможность сходить в гости к маме, встретиться с друзьями. Сейчас, конечно, намного проще. Уже и препараты для лечения COVID–19 есть, и протоколы лечения созданы.

– Вы сами или кто–нибудь из членов вашей семьи переболел COVID–19?

– Медики — такие же люди, как и все, поэтому и мы не избежали этой участи. Мы с супругом переболели относительно недавно — в январе. Мама переболела ещё в прошлом году. Слава богу, болезнь протекала в лёгкой форме, и обошлось без осложнений.

– Как вы считаете, поможет ли вакцинация в борьбе с коронавирусом?

– И как инфекционист, и как человек я однозначно говорю вакцинации «Да». Благодаря прививкам мы взяли под контроль множество смертельно опасных заболеваний, таких как корь, краснуха, дифтерия и прочие. Все мы прививаем наших детей по национальному календарю, но почему–то именно этой прививки все боятся. На данный момент неизвестно ни одного случая, чтобы вакцинированный человек заболел в тяжёлой форме, и уж тем более не было смертельных случаев. Тем не менее я считаю, что очень важен настрой человека, надо мыслить позитивно, и тогда прививка точно пойдёт только на пользу. Сейчас мы уже можем наблюдать первые плоды вакцинации — заболеваемость стала постепенно снижаться. Ещё полгода назад стационары были переполнены, сейчас ситуация стабилизировалась. Никто не говорит, что после вакцинации человек не заболеет, однако течение болезни будет легче. Надо также понимать, что антитела в организме начинают вырабатываться не сразу после того, как ему ввели вакцину. На это может потребоваться около месяца.

– Надо ли прививаться тем, кто уже переболел?

– После того как человек переболел, ему необходимо периодически сдавать анализ крови на наличие антител, потому что со временем их становится всё меньше. И когда их уже будет совсем мало или не будет вовсе, тогда однозначно стоит привиться. Причём чем легче протекает болезнь, тем меньше антител вырабатывает организм. А во второй раз уже может так не повезти.

– Как сейчас обстоят дела с коронавирусом в Норильске?

– Несмотря на то что ограничительные меры уже потихоньку ослабевают — открылись кафе, рестораны, дети вышли с дистанционки, надо учитывать особенности нашего географического расположения. Летом у нас всегда большинство жителей уезжают на материк, и, конечно, у нас сейчас спад заболеваемости. Но расслабляться всё равно пока рано.

– Как думаете, как скоро мы сможем вернуться к обычной жизни без масок?

– В принципе, это вопрос элементарной гигиены. Многие люди почему–то только с появлением COVID–19 узнали, что руки необходимо мыть сразу после того как пришёл домой, что нужно умывать лицо после пребывания в людных местах. Да и ношение масок в период обострения респираторных заболеваний — тоже вполне обычная практика. Конечно, маска – это не стопроцентная защита от заражения, но если рядом с вами окажется больной, то вы получите не такую большую дозу вируса, и это сыграет свою роль. Сейчас многие пишут и говорят о том, что маски не нужны здоровым людям, они предназначены для больных, чтобы не заражать окружающих, однако человек может не знать, что он уже заражён, может быть просто переносчиком, ведь иногда болезнь протекает бессимптомно. Поэтому я думаю, что такие элементарные вещи не должны восприниматься обществом в штыки, никто же не заставляет носить маски дома или на улице, но в общественных местах они необходимы. Несмотря на то что пандемия идёт на спад, у нас всё равно до сих пор много больных, в том числе и тяжёлых, которые буквально борются за свою жизнь. Поэтому расслабляться пока не стоит.