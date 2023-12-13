Героям посвящается…

Посвящена она выпускнику школы Ивану Зотину, военнослужащему, прошедшему Афган и погибшему в Чечне.

Иван Зотин, капитан, посмертно присвоено звание майора. После окончания школы он поступил в Ачинское военное авиационно-техническое училище, окончил его в 1985 году. Служил вплоть до 1994 года в Ташкентской области Узбекской ССР в военно-транспортной авиации старшим авиатехником самолёта, начальником технико-эксплуатационной части отряда. Принимал участие в подготовке вылетов самолётов во время войны в Афганистане. В июле 1994 года капитан Зотин перевёлся в 70-й отдельный смешанный авиаполк специального назначения ВВ МВД РФ, дислоцированный в городе Ермолино Калужской области на должность старшего авиатехника самолётов. С 15 мая 1995 года он участвовал в боевых действиях в Чечне в должности авианаводчика. 24 мая 1995 года при обеспечении авиационной поддержки боевой операции на высоте 541,9 м у населённого пункта Ишхой-Юрт Гудермесского района капитан Зотин погиб в бою. Похоронен в деревне Доброе близ Обнинска. Награждён медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» и орденом Мужества посмертно.

Идея открыть первую в школе парту Героя и посвятить её памяти Ивана Зотина возникла у администрации школы № 29 после презентации книги «Навсегда молодые». Издание представляет собой сборник очерков, посвящённых всем известным на сегодня воинам Норильска и Дудинки, погибшим в локальных конфликтах. Как и предполагалось, часть тиража поступила в школы города. Оксана Алиева, заместитель директора школы по воспитательной работе, рассказывает, что именно из этой книги она узнала об Иване Зотине, много лет назад выпустившемся из школы:

- В школе как раз планировали открыть парту Героя, и произошло такое удачное совпадение. Мы обратились к представителям Норильского местного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», в управление образования Норильска — все помогли нам с организацией. Например, парту мы делали как участники федерального проекта «Парта Героя» через красноярский Дом офицеров. В мае мы узнали, что наша заявка одобрена, в июне отправили школьную парту в Красноярск для оформления, а обратно получили в октябре. Пока представители «Боевого братства», с которым мы сотрудничаем, были в командировке — доставляли гумпомощь в зону СВО — мы отложили открытие. По возвращении Валерий Шабурин, Олег Шалдаев, Дмитрий Губарев приняли участие в торжественном открытии парты Героя, приуроченном к Дню героев Отечества.

На церемонии открытия также присутствовали директор благотворительного фонда «Территория добра» Светлана Зенина; Анна Мыльникова, начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования администрации Норильска; Светлана Митрахович, замдиректора по научно-методической работе Станции детско-юношеского туризма и экскурсий, курирующая деятельность школ по сохранению исторической памяти. К сожалению, не смогли присутствовать родные самого героя, но их очень ждут в школе. Ждут, что они выступят перед школьниками с рассказом о жизни их героического родственника. Возможно, устроим такую встречу на «Разговорах о важном» или проведём её в школьном музее. Парта Героя находится как раз в музейной рекреации, там же прошла торжественная линейка. Право сесть за памятную парту получили 11-классники, особо отличившиеся в учёбе и школьной жизни. Об Иване Зотине будут рассказывать видеоподборки, которые начали транслировать на школьных экранах.

- В этом году мы значительно обновили наш музей, сменили его статус с краеведческого на историко-краеведческий, оформили в нём экспозицию, посвящённую воинам-интернационалистам, воинам СВО. Скоро на нашем сайте можно будет посетить виртуальную выставку школьного музея и узнать что-то новое об истории школы, города и его героях.

На парте Героя принято размещать фотографию человека, имя которого ей присвоено, его биографию, а также QR-код для мобильных устройств, отсканировав который можно попасть на официальный портал с информацией о героях. В норильских школах память о норильчанах увековечивают уже более 20 парт Героев в разных районах города. Всего в Красноярском крае установлено более 200 именных парт.