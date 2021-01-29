​Сайт-двойник сбил норильчанку с толку

36-летняя норильчанка обратилась в отдел полиции № 1 МВД России по Норильску с заявлением о краже денежных средств. По её словам, в поисках новой душевой кабины в интернете она наткнулась сайт masterex.ru, который не вызвал у покупательницы сомнений в подлинности. Кроме того, её привлекла выгодная акция.

Выбрав новую кабину и водонагреватель на общую сумму 15 тысяч рублей, потерпевшая оформила заказ, после чего с ней связался «специалист». Далее на её почту пришли реквизиты, по которым она оплатила свой «заказ» и даже несколько раз получала уведомления о текущем статусе заказа. Но через три дня сайт уже не работал. После поисков отзывов в интернете она поняла, что это был сайт мошенников.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». На данный момент устанавливаются лица, причастные к преступлению.