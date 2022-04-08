​Новая мера поддержки

С 1 мая начинается прием заявлений на выплаты для семей с низким доходом с детьми от 8 до 17 лет. Среднедушевой доход семьи не должен превышать размер прожиточного минимума на человека.

В зависимости от дохода размер выплаты может составить 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Для центральных районов края и Красноярска, например, базовый размер составит от 6928 руб. (50%) до 13857 руб. (100%).

Всего такая мера коснется около 117 тыс. детей в Красноярском крае и около 5 млн семей в стране.