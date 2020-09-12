ГИБДД края сообщила о снижении смертности на дорогах

Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» видна положительная динамика в данных о снижении смертности на дорогах. Так за семь месяцев этого года зарегистрировано 1779 ДТП, в которых пострадали 2198 человек, а погибли 162 человека. В сравнении с таким же периодом прошлого года показатели по пострадавшим снизились на 1,4%, по погибшим на 18,9%, а количество ДТП в целом снизилось на 3,2%.

По данным министра здравоохранения края Бориса Немика, положительное влияние также оказали оптимизация работы скорой помощи и обеспечение проблемных участков дороги дополнительными бригадами. Эти меры также были реализованы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Теперь в 95% случаев бригады скорой помощи приезжают за 20 минут, что является нормативом.

Юрий Лапшин, председатель правительства, также отметил, что весьма важным фактором снижения аварийности и смертности на автодорогах в первом полугодии стали эпидемиологические ограничения: «Можно сказать, что эти ограничения в какой-то мере спасли жизни не только от распространения инфекции, но и от дорожно-транспортных происшествий. Поэтому для объективной оценки наших усилий в сфере дорожной безопасности нужно будет оценить еще итоги второго полугодия».