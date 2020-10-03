Гимназия № 1 стала победителем проекта «Навигатор будущего».

Проект развития научно–технического творчества и ранней профориентации «Навигатор будущего» реализуется «Норникелем» совместно с управлением общего и дошкольного образования администрации Норильска c 2016 года. Он включает такие традиционные мероприятия, как чемпионат рабочих профессий «Умные игры» и фестиваль наставников «ПРОФИ», научно–техническую олимпиаду и фестиваль юных изобретателей «Норильские Кулибины», а также городскую выставку изобретений и технических решений «Норильский техносалон».

27 сентября состоялось подведение итогов проекта за 2019–2020 учебный год и награждение победителей выставки «Норильский техносалон». По результатам всех мероприятий проекта «Навигатор будущего», которые состоялись в минувшем учебном году, лидерами стали: гимназия № 1 — 1–е место; СШ № 39 — 2–е место; лицей № 3 — 3–е место. За активное участие в проекте были отмечены школы № 20, 27, 30, 31, 33.

В выставке «Норильский техносалон» свои работы представили 94 юных изобретателя. Оценка результатов в каждой номинации проводилась по нескольким критериям: сложность исполнения, качество исполнения, новизна технического решения, оригинальность авторского решения.