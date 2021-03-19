Глава города Дмитрий Карасев пообщался с участниками команды Норильск 2.0

Дмитрий Карасев напомнил, что 20 февраля было подписано четырёхстороннее соглашения по реализации мероприятий Комплексного плана развития города до 2035 года. В его рамках планируется реформировать и модернизировать сферу ЖКХ, продолжить программу переселения граждан. Предусмотрены реновация жилищного фонда, благоустройство территории, развитие социальной инфраструктуры, обеспечение безопасности на территории Норильска.

"На наших с вами плечах лежит большая ответственность - реализация мероприятий Комплексного плана по социально-экономическому развитию города Норильска до 2035 года. Нам предстоит генерировать проекты, которые станут неотъемлемой частью "перезагрузки" нашего города", - обратился Дмитрий Карасев к участникам встречи.

Также глава города подчеркнул важность наполнения Комплексного плана развития качественными мероприятиями на период с 2025 по 2035 год. В связи с этим необходимо определить дополнительные приоритетные мероприятия. Дмитрий Карасев попросил команду помочь в решении в этой непростой задачи. Ведь только совместными усилиями Норильск моно сделать примером для других городов.

Участники команды также подготовили опросы главе города и высказали ряд предложений по улучшению городской среды Норильска.