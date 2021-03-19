Глава города Дмитрий Карасев пообщался с участниками команды Норильск 2.0
Глава города Дмитрий Карасев пообщался с участниками команды Норильск 2.0
Участники команды, состоящей из представителей различных профильных структур подразделений администрации города, проходят обучение у преподавателей московской школы управления СКОЛКОВО. Обучение проходит при поддержке Агентства развития Норильска.
Дмитрий Карасев напомнил, что 20 февраля было подписано четырёхстороннее соглашения по реализации мероприятий Комплексного плана развития города до 2035 года. В его рамках планируется реформировать и модернизировать сферу ЖКХ, продолжить программу переселения граждан. Предусмотрены реновация жилищного фонда, благоустройство территории, развитие социальной инфраструктуры, обеспечение безопасности на территории Норильска.
"На наших с вами плечах лежит большая ответственность - реализация мероприятий Комплексного плана по социально-экономическому развитию города Норильска до 2035 года. Нам предстоит генерировать проекты, которые станут неотъемлемой частью "перезагрузки" нашего города", - обратился Дмитрий Карасев к участникам встречи.
Также глава города подчеркнул важность наполнения Комплексного плана развития качественными мероприятиями на период с 2025 по 2035 год. В связи с этим необходимо определить дополнительные приоритетные мероприятия. Дмитрий Карасев попросил команду помочь в решении в этой непростой задачи. Ведь только совместными усилиями Норильск моно сделать примером для других городов.
Участники команды также подготовили опросы главе города и высказали ряд предложений по улучшению городской среды Норильска.