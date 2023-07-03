Глава города Дмитрий Карасев поздравил норильчан с Днём ГИБДД МВД России

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уже на протяжении 87 лет вы решаете сложные и многоплановые задачи, обеспечиваете правопорядок в потоке уличного движения, постоянно находясь на страже здоровья и жизни пешеходов и всех, кто находится за рулём.

Личный состав ОГИБДД ОМВД России по городу Норильску несёт нелёгкую службу днём и ночью, проявляя мужество, самоотверженность, профессионализм. Вы прилагаете все усилия для обеспечения порядка и безопасности на улицах и дорогах нашего города. Искренне благодарю вас за добросовестный труд, ответственность и преданность своему делу!

Слова особой признательности и благодарности адресую ветеранам службы. Благодаря вам заложены традиции высочайшего профессионализма, верности долгу и мужества. Эти традиции с честью продолжают нынешние сотрудники норильской службы безопасности дорожного движения.

Вместе с поздравлениями примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, душевных и физических сил, жизненных и трудовых успехов. Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска