Глава города Дмитрий Карасев поздравил норильчан с Днём гражданской авиации

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации Норильска, поздравляю вас с профессиональным праздником!

9 февраля гражданская авиации России отпраздновала свой 100-летний юбилей! За целый век отечественная отрасль гражданской авиации проделала большой путь.

Именно благодаря авиации мы имеем уникальную возможность путешествовать по всему миру, встречаться с новыми людьми, получать незабываемые впечатления!

На Крайнем Севере авиасообщение самый популярный вид транспорта, который круглогодично связывает нас с материком. Именно от стабильности авиаперевозок напрямую зависит жизнь норильчан. Работник гражданской авиации в Норильске – это ответственный, смелый и преданный своему делу, высококвалифицированный специалист, работающий в экстремальных условиях.

Важно отметить, что с этого года аэропорт Норильск получил статус международного. Для норильчан это означает не только решение вопроса с логистикой, но и возможность развивать северный туризм и путешествовать за границу.

От всего сердца хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, сил и энергии. Пусть погода всегда будет лётной, а коридор свободным. Успешного взлёта и мягкой посадки!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска