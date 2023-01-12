Глава города Дмитрий Карасев поздравил норильчан с Днём работника прокуратуры Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Норильска! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

На протяжении всех 300 лет своей истории прокуратура стоит на страже закона, защищает конституционные права и свободы граждан. Норильской прокуратуре всего 88 лет. За эти годы пройден путь от прокуратуры исправительно-трудового лагеря МВД до самостоятельного государственного органа, стоящего на страже интересов граждан. Сегодня каждый норильчанин знает, куда обратиться за помощью в случае нарушения его прав и свобод. Это говорит о росте доверия среди населения.

Благодаря вашим усилиям пресечено множество нарушений законов в экономической и социальной сферах. Уверен, что и в дальнейшем вы с честью будете выполнять поставленные задачи, защищая интересы государства и лично каждого жителя нашего города.

Я выражаю признательность действующим сотрудникам, всем ветеранам, которые внесли достойный вклад в развитие Норильска, передали накопленный опыт новому поколению работников прокуратуры.

Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых свершений в благородном деле служения Отечеству! Пусть ваша высокая компетентность, верность служебному долгу и личная порядочность позволят норильчанам всегда чувствовать себя под надёжной защитой Закона!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска