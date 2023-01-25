Глава города Дмитрий Карасев поздравил норильчан с Днём российского студенчества

От всей души поздравляю студенческую молодёжь Норильска с праздником – Днем российского студенчества!

Студенческие годы – самое удивительное, незабываемое время, яркое, наполненное приятными знакомствами, интересными открытиями и творческими идеями. Студенчество по праву можно считать одним из самых захватывающих периодов нашей жизни. Именно в это время закладываются основы будущих профессиональных и жизненных успехов молодого поколения.

От норильской молодёжи зависит наше будущее. Мы гордимся нашим молодым поколением и уверены, что вы претворите свои мечты в жизнь, достигнете внушительных карьерных высот и внесёте достойный вклад в развитие и процветание нашего города. Хочу выразить отдельную благодарность преподавателям за их бесценный ежедневный труд, за компетентность, профессионализм, передачу опыта и знаний молодому поколению!

Я искренне желаю всем студентам сохранять веру в себя, идти к намеченным целям, воплощать свои мечты и никогда не останавливаться на достигнутом. Пусть полученное образование откроет вам двери в новую жизнь, сделает вас уверенными и независимыми людьми.

Счастья, неисчерпаемой энергии, радости, творчества, верных друзей, отличной учебы и успехов во всех делах и начинаниях.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска