Глава города Дмитрий Карасев поздравил норильчан с праздником Светлой Пасхи
Глава города Дмитрий Карасев поздравил норильчан с праздником Светлой Пасхи
Дорогие норильчане!
Примите самые теплые поздравления со светлым праздником – Святой Пасхой!
Воскресение Христово для верующих – это символ духовного возрождения, верности нравственным ценностям.
Праздник Пасхи напоминает нам о том, что каждый человек рождается для добрых дел и созидания, которые во все времена делали Россию сильной и крепкой.
Я искренне желаю, чтобы этот день принес в каждый дом радость и надежду, хорошее настроение, благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, добро, согласие и любовь!
Дмитрий Карасева,
глава города Норильска