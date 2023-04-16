МАУ ИЦ «Норильские новости»

Глава города Дмитрий Карасев поздравил норильчан с праздником Светлой Пасхи

Глава города Дмитрий Карасев поздравил норильчан с праздником Светлой Пасхи

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Глава города Дмитрий Карасев поздравил норильчан с праздником Светлой Пасхи

Глава города Дмитрий Карасев поздравил норильчан с праздником Светлой Пасхи

Дорогие норильчане!

Примите самые теплые поздравления со светлым праздником – Святой Пасхой!

Воскресение Христово для верующих – это символ духовного возрождения, верности нравственным ценностям.

Праздник Пасхи напоминает нам о том, что каждый человек рождается для добрых дел и созидания, которые во все времена делали Россию сильной и крепкой.

Я искренне желаю, чтобы этот день принес в каждый дом радость и надежду, хорошее настроение, благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, добро, согласие и любовь!

Дмитрий Карасева,

глава города Норильска

Фото из открытых источников
16 апреля в 11:15 510
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