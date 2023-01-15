Глава города Дмитрий Карасев поздравил сотрудников Следственного комитета Норильска с Днём образования ведомства
Глава города Дмитрий Карасев поздравил сотрудников Следственного комитета Норильска с Днём образования ведомства
Уважаемые сотрудники и ветераны Следственного комитета Норильска! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работа следователя требует высокого профессионализма, компетентности, преданности своему делу и большой ответственности в исполнении служебных обязанностей.
Сотрудники Следственного комитета Норильска выполняют важную миссию - защищают права и свободы норильчан, восстанавливают справедливость и правопорядок, обеспечивают социально-экономическую стабильность, предотвращая негативные явления, встречающиеся на пути развития нашего города.
Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам следственных органов - спасибо вам за ваш тяжелый и кропотливый труд, требующий высокого профессионализма и немалых физических сил.
Искренне желаю всем сотрудникам Следственного комитета крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии и новых успехов в профессиональной деятельности!
Дмитрий Карасев,
глава города Норильска