Глава города Дмитрий Карасев принял решение о введении дополнительных мер социальной поддержки для семей мобилизованных

«Уважаемые норильчане, с первого дня призыва жителей Норильска для подготовки к участию в специальной военной операции в городе развернулась активная работа по оказанию различных видов помощи мобилизованным. Однако призыв неизбежно меняет сложившийся уклад жизни не только самих бойцов, но и их семей. Чтобы мужья и отцы могли быть спокойны за своих жён и детей, город взял их под особую защиту», - сказал Дмитрий Карасев.

Заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева, в свою очередь, напомнила, что всем мобилизованным уже выплачена единовременная помощь в размере 100 тысяч рублей. Помимо этого, члены их семей могут получить материальную помощь от муниципалитета, сертификаты на приобретение продуктов.

«Я также принял решение о введении дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной материальной выплаты для детей мобилизованных норильчан в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Деньги, которые будут выплачиваться, начиная с октября, в том числе предназначены для детей до 18 лет, находящихся под опекой. Кстати, такая помощь касается и семей добровольцев и контрактников, ушедших служить в зону СВО после 24 февраля. На ближайшей сессии Норильского городского Совета депутатов, которая состоится 25 октября, данная мера будет утверждена».

Для получения помощи необходимо обращаться в управление социальной политики администрации Норильска по адресу: Ленинский проспект, 26. Справочная информация по телефону 43-71-95 и по номеру круглосуточной горячей линии 8-913-169-93-77.

Специалисты помогут с оформлением документов, а также самым внимательным образом рассмотрят ситуацию в каждой конкретной семье и постараются в индивидуальном порядке разобраться с решением всех возникающих опросов.

Напомним, сейчас в части боевого слаживания направлены четыре группы норильчан и дудинцев. По словам военного комиссара Норильска и Таймыра Алмаза Габбасова, сейчас северяне проходят интенсивную боевую подготовку. Распределение по конкретным частям произойдёт не ранее 10 ноября. Вновь прибывших обеспечили необходимым обмундированием, касками, бронежилетами, оружием.

Олег Тимченко, начальник управления по правопорядку и административной практики администрации Норильска, рассказал, что лично побывал в командировке в Омске, оценив быт мобилизованных. По его словам, часть наших ребят находится в учебном центре ВДВ 242-го воинского училища, ещё часть - в бронетанковом училище: «Замечаний у них нет, адресную помощь они получили. Распределение прошло с минимальными проблемами, которые улаживались на месте. Единственное пожелание ребят - оказывать содействие их семьям, оставшимся дома».

Дмитрий Карасев напомнил, что частичная мобилизация в стране продолжается, завершится она с выходом соответствующего указа главнокомандующего РФ: «Сегодня мероприятия в нашем городе проводятся точечно - по запросу воинских частей на носителей определённых военно-учётных специальностей. Запись добровольцев также ведётся, мобилизационный пункт в Городском центре культуры работает круглосуточно».