Глава города Дмитрий Карасев провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

Начальник управления ГО и ЧС администрации Норильска Евгений Панферов доложил об итогах подготовки к весеннему половодью на территории города.

В мае на набережной ручья Кайерканский в Кайеркане подмыло пешеходную дорожку. Это случилось из-за неправильной установки водопропускного сооружения на данном водном объекте. В Талнахе произошло повышение уровня воды в реке Талнах в районе ул. М. Кравца и прилегающей проезжей части, а также около рудника «Маяк». Кроме того, из-за подъёма воды в реке Хараелах был подмыт берег и разрушен участок дороги, ведущей к дачному посёлку Простоквашино, что расположен неподалёку от рудника «Октябрьский».

Сегодня вода в этих реках находится в границах русла, и угрозы затопления нет. Для снижения рисков возникновения подобных ситуаций рекомендовано:

- в летний период 2021 года на водопропускное сооружение моста через реку Хараелах нанести вертикальную разметку для мониторинга уровней воды;

- Талнахскому, Кайерканскому территориальным управлениям при формировании бюджета на 2022 год предусмотреть денежные средства для проведения оперативных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем.

Также на комиссии обсудили вопрос по подготовке к летнему пожароопасному сезону, который на территории Норильска установлен с 12 июля по 15 сентября.

В тундре ежегодно происходит возгорание травы и торфа. Количество пожаров и их площадь зависит от погодных условий и значительно увеличивается в жаркое засушливое лето. Основная причина пожаров в тундровой зоне - несоблюдение требований пожарной безопасности при разведении костров.

- Так, за летний пожароопасный сезон 2020 года зарегистрировано 90 загораний в тундровой зоне на общей площади 145 503 м2. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года зарегистрировано 8 загораний на общей площади 692 м2, в 2018-м - 112 возгораний на общей площади 15 275 м2, - рассказал начальник ГО и ЧС.

Для подготовки к летнему пожароопасному сезону был разработан план организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города.

На комиссии также обсудили тему массового отдыха на воде. Как отметил Евгений Панферов, в границах Норильска имеется более трёх тысяч водных объектов (водохранилища, озёра, реки, ручьи), но нет утверждённого перечня мест для массового отдыха людей на городских водоёмах.

- Это обусловлено, во-первых, неблагоприятными климатическими условиями, непродолжительным полярным летом, в условиях которого водоёмы не прогреваются до приемлемых для купания температур, во-вторых, характеристиками водных объектов, отсутствием удобных и безопасных подходов для спуска в воду, наличием вечномерзлых грунтов, ям в рельефе дна, что исключает возможность использования акваторий города Норильска для купания, - пояснил начальник управления ГО и ЧС.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Норильска, в адрес начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю направлено письмо с просьбой обеспечить государственный надзор за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями) для их стоянок на территории Норильска.

Глава города Дмитрий Карасев отметил, что администрация Норильска также попросила рассмотреть вопрос об увеличении численности сотрудников ГУ МЧС России по Красноярскому краю Центр ГИМС Норильский инспекторский участок

- Только совместными усилиями, продвигая этот вопрос, мы придём к решению. Надо осуществлять надзор и дневной, и ночной, - подчеркнул градоначальник.

В целях обеспечения безопасности также разработан и утверждён план мероприятий по предупреждению происшествий и гибели людей на водных объектах в муниципальном образовании город Норильск на 2021-2022 гг.