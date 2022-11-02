Глава города наградил норильскую супружескую пару памятной медалью «За любовь и верность»

В преддверии Дня народного единства слова благодарности Дмитрия Карасева звучали в адрес Александра Николаевича и Елены Юрьевны Кондоловых, которые в январе этого года отметили 37-ю годовщину свадьбы.

«Вы всего добились плечом к плечу, своим трудом, добросовестно проявляя себя в работе, и не меньше сил вы вкладывали в воспитание детей, а теперь и внуков. Теперь вы по праву можете ими гордиться. Это итог большой заботы и труда. В этом году вы отметили 37-ю годовщину супружеской жизни и уже в январе вы отметите 38-ю. Я желаю вам продолжить эту традицию и отпраздновать ещё множество красивых семейных дат. Спасибо за то, что вы сумели выстроить надёжную крепость из маленькой ячейки. От всей души желаю, чтобы в ваших домах всегда сохраняли любовь, понимание, поддержку и тепло родных людей. Уважайте, цените и оберегайте друг друга. Будьте счастливы каждый день», — обратился Дмитрий Карасев к виновникам торжества.

Александр Николаевич и Елена Юрьевна поженились в городе Кустанае, далее перебрались в Орёл, Сургут и в 2002 году они прилетели в Норильск. Он связал свою жизнь с развитием спорта и в настоящее время является директором МБУ «Стадион «Заполярник» продолжая внедрять новые идеи. Супруга же трудилась в сфере медицины, в 2018 году вышла на заслуженный отдых и ей было присвоено звание Ветерана труда Красноярского края.

Семейная жизнь подарила им двоих детей.

Дочь - Юлия - трудится в подразделении «Норильскникельремонт», они с супругом воспитывают двоих детей: сын в свободное время занимается водным поло, боксом, а дочь увлекается танцами.

Сын Александра Николаевича и Елены Юрьевны Кондоловых работает на лыжной базе «Оль-Гуль». Они с супругой воспитывают двоих сыновей, старший увлекается конструированием, а маленький брат родился в этом году на следующий день после годовщины семьи Конодоловых.

Глава семьи поблагодарил Дмитрия Карасева: «Благодаря нашему городу мы закалились. Стали теми, кем стали и достигли определённых вершин. Норильчане – хороший народ, дружный, у которого есть задор и с которым хочется работать. Спасибо вам за то, что нас отметили».