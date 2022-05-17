Глава города рассказал жителям Центрального района об основных этапах реализации комплексного плана развития Норильска
Глава города рассказал жителям Центрального района об основных этапах реализации комплексного плана развития Норильска
Дмитрий Карасев отметил, что сроки выполнения задач только на первый взгляд кажутся длительными.
«Годы идут очень быстро. В декабре мы только приняли документ. Сейчас май, и уже проведена очень большая работа. К концу 2022 года мы ожидаем первые результаты, которые позволят нам начать строительно-монтажные мероприятия. Уверен, что мы реализуем все проекты, которые включает в себя комплексный план, но без вашей поддержки сделать это невозможно. Только сообща», — обратился к норильчанам градоначальник.
Дмитрий Карасев напомнил, что в Большом Норильске продолжается важная часть подготовки к будущему строительству - снос ветхого, аварийного жилья и недостроев. В прошлом году силами «Норникеля» было демонтировано десять домов в Оганере, в этом – дом по улице Богдана Хмельницкого, 14. Также в этом году в плане по демонтажу значатся дома по улице Московской, 14, Лауреатов, 31, Шахтёрской, 18 и Надеждинской, 18.
«Убирая старые постройки, мы одновременно будем обновлять город. На этих местах появятся новые дома. Заключены два контракта на строительство четырёх среднеэтажных жилых домов. Два из них в Центральном районе – по улице Лауреатов, 56 и 58. До конца августа мы должны получить проект с указанием сметной стоимости. Кроме того, «Норникель» к концу 2023 года должен построить ещё шесть домов на улицах Лауреатов и Пушкина. Напомню, что пожарное депо в Оганере построили за семь месяцев. Никто не верил, что такой большой объект можно возвести так быстро. Здание депо собрано из быстровозводимых панелей, но построено на свайном основании с хорошим ростверком. Туда переехали пожарные, которые много лет ютились в аварийной постройке. Теперь зона ответственности пожарной части распространяется на перинатальный центр, тысячекоечную больницу и в целом микрорайон Оганер, где проживает более пяти тысяч человек», - пояснил глава Норильска.
Описывая ситуацию со строительством социальных объектов в Центральном районе, градоначальник упомянул о планах по строительству новой школы на ул. 50 лет Октября: «Это будет суперсовременное образовательное учреждение, рассчитанное на 1000 учеников. Конечно, это не позволит отойти от учёбы во вторую смену, в каком-то объёме она останется. Но мы стремимся к решению данного вопроса, и в продолжение этой работы в рамках комплексной застройки в Оганере будут возведены школа и детский сад, многоэтажные жилые дома. Три из них уже заложены под проектирование. Не забыли мы и о гимназии № 4. Её судьба мне очень близка, так как я сам окончил это образовательное учреждение. Не так давно мы получили заключение историко-культурной экспертизы о том, что здание не относится к объектам культурного наследия. Это даёт нам простор для действия. Поскольку строение находится в аварийном состоянии, в нынешнем году мы закладываем проектирование нового здания, рассчитанного на 650 учеников и надеемся к концу года получить готовый проект. После проведения изысканий хотим провести подготовку к демонтажу. К сожалению, сохранить здание невозможно, но наша задача – воссоздать гимназию такой какой её помнят горожане. При этом, возможно, здание будет на один этаж выше», - поделился планами Дмитрий Карасев.
В ходе диалога глава города также затронул такие темы как привлечение на территорию специалистов медицинской сферы, пути решения проблемы со снегоочисткой и ремонтом дорог, рассказал о муниципальных программах развития города и дальнейшей реновации в рамках дополнительного финансирования со стороны «Норникеля»:
«Помимо мероприятий по обновлению жилого сектора и возведению социальных объектов, у нас есть договоренность с компанией по дополнительному финансированию развития города ещё на 150 миллиардов рублей. Из глобального: хочется сделать новый современный музей арктического искусства, и мы уже подбираем подрядчика на этот проект. Надеюсь, музей откроется в 2025 году. Также в планах строительство новой ледовой арены. Она расположится в районе бывшего совхоза, на въезде в город со стороны Талнаха – там, где когда-то стояли теплицы. Конечно, «Арктика» тоже хороша, но здание Дворца спорта требует капитального ремонта. Задумано строительство нового бассейна в районе улицы Бегичева, 12 - так два бассейна будут охватывать разные части города. В этом году приступим к проектно-изыскательским работам, с тем, чтобы к концу 2024 - началу 2025 года объект был введён в строй».
Подводя итоги встречи, Дмитрий Карасев призвал горожан планомерно выполнять общие задачи и сохранять обратную связь.