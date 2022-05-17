Глава города рассказал жителям Центрального района об основных этапах реализации комплексного плана развития Норильска

«Годы идут очень быстро. В декабре мы только приняли документ. Сейчас май, и уже проведена очень большая работа. К концу 2022 года мы ожидаем первые результаты, которые позволят нам начать строительно-монтажные мероприятия. Уверен, что мы реализуем все проекты, которые включает в себя комплексный план, но без вашей поддержки сделать это невозможно. Только сообща», — обратился к норильчанам градоначальник.

Дмитрий Карасев напомнил, что в Большом Норильске продолжается важная часть подготовки к будущему строительству - снос ветхого, аварийного жилья и недостроев. В прошлом году силами «Норникеля» было демонтировано десять домов в Оганере, в этом – дом по улице Богдана Хмельницкого, 14. Также в этом году в плане по демонтажу значатся дома по улице Московской, 14, Лауреатов, 31, Шахтёрской, 18 и Надеждинской, 18.

«Убирая старые постройки, мы одновременно будем обновлять город. На этих местах появятся новые дома. Заключены два контракта на строительство четырёх среднеэтажных жилых домов. Два из них в Центральном районе – по улице Лауреатов, 56 и 58. До конца августа мы должны получить проект с указанием сметной стоимости. Кроме того, «Норникель» к концу 2023 года должен построить ещё шесть домов на улицах Лауреатов и Пушкина. Напомню, что пожарное депо в Оганере построили за семь месяцев. Никто не верил, что такой большой объект можно возвести так быстро. Здание депо собрано из быстровозводимых панелей, но построено на свайном основании с хорошим ростверком. Туда переехали пожарные, которые много лет ютились в аварийной постройке. Теперь зона ответственности пожарной части распространяется на перинатальный центр, тысячекоечную больницу и в целом микрорайон Оганер, где проживает более пяти тысяч человек», - пояснил глава Норильска.

Описывая ситуацию со строительством социальных объектов в Центральном районе, градоначальник упомянул о планах по строительству новой школы на ул. 50 лет Октября: «Это будет суперсовременное образовательное учреждение, рассчитанное на 1000 учеников. Конечно, это не позволит отойти от учёбы во вторую смену, в каком-то объёме она останется. Но мы стремимся к решению данного вопроса, и в продолжение этой работы в рамках комплексной застройки в Оганере будут возведены школа и детский сад, многоэтажные жилые дома. Три из них уже заложены под проектирование. Не забыли мы и о гимназии № 4. Её судьба мне очень близка, так как я сам окончил это образовательное учреждение. Не так давно мы получили заключение историко-культурной экспертизы о том, что здание не относится к объектам культурного наследия. Это даёт нам простор для действия. Поскольку строение находится в аварийном состоянии, в нынешнем году мы закладываем проектирование нового здания, рассчитанного на 650 учеников и надеемся к концу года получить готовый проект. После проведения изысканий хотим провести подготовку к демонтажу. К сожалению, сохранить здание невозможно, но наша задача – воссоздать гимназию такой какой её помнят горожане. При этом, возможно, здание будет на один этаж выше», - поделился планами Дмитрий Карасев.

В ходе диалога глава города также затронул такие темы как привлечение на территорию специалистов медицинской сферы, пути решения проблемы со снегоочисткой и ремонтом дорог, рассказал о муниципальных программах развития города и дальнейшей реновации в рамках дополнительного финансирования со стороны «Норникеля»:

«Помимо мероприятий по обновлению жилого сектора и возведению социальных объектов, у нас есть договоренность с компанией по дополнительному финансированию развития города ещё на 150 миллиардов рублей. Из глобального: хочется сделать новый современный музей арктического искусства, и мы уже подбираем подрядчика на этот проект. Надеюсь, музей откроется в 2025 году. Также в планах строительство новой ледовой арены. Она расположится в районе бывшего совхоза, на въезде в город со стороны Талнаха – там, где когда-то стояли теплицы. Конечно, «Арктика» тоже хороша, но здание Дворца спорта требует капитального ремонта. Задумано строительство нового бассейна в районе улицы Бегичева, 12 - так два бассейна будут охватывать разные части города. В этом году приступим к проектно-изыскательским работам, с тем, чтобы к концу 2024 - началу 2025 года объект был введён в строй».

Подводя итоги встречи, Дмитрий Карасев призвал горожан планомерно выполнять общие задачи и сохранять обратную связь.