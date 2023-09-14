Глава государства предложил установить новую памятную дату

Как говорится в пояснительной записке, в России предлагается ввести новую памятную дату: 30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

«30 сентября 2022 года войдёт в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на правах субъектов Российской Федерации. Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять своё экономическое, социальное и культурное развитие», — отмечается в пояснительной записке.