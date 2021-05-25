Глава Минздрава уверен, что ситуацию с распространением коронавируса в стране изменит только вакцинация

Сегодня в России идёт масштабная прививочная кампания против COVID-19, однако ситуация остаётся нестабильной.

«Важным аспектом профилактики и развития прогрессирования хронических неинфекционных заболеваний является достижение коллективного иммунитета против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в регионах нашей страны остаётся напряженной, и кардинально переломить её может только достижение необходимого коллективного иммунитета. Эта задача может быть решена только через вакцинацию», - цитирует Михаила Мурашко ТАСС.

Министр также добавил, что сегодня перед здравоохранением стоит важнейшая задача - компенсировать избыточный рост смертности, который связан с пандемией 2020 года.

За всё время пандемии в России зарегистрировано 5 009 911 случаев заражения, в Красноярском крае - 72 941, а в Норильске - 4 704.