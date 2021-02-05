Глава Норильска Дмитрий Карасев дал интервью «Российской газете»

Норильск рассматривался в беседе как один из промышленных центров России, ключевая точка роста Арктики, обладающая богатым минерально-сырьевым потенциалом, играющая роль форпоста важной логистической артерии — Северного морского пути.

По мнению участников диалога, нельзя недооценивать подписание четырёхстороннего соглашения — Федерация — край — муниципалитет — «Норникель», которое даст старт кардинальной модернизации города. Только на первом этапе, до 2024 года, предусмотрено выполнение обоснованных и проработанных первоочередных мероприятий на сумму 18,1 млрд рублей. Деньги на то, чтобы Норильск вышел на новый уровень развития, есть, однако не менее важно, кто ими будет распоряжаться.

На вопрос журналиста о задачах, которые предстоит решать и принципах предстоящей работы, Дмитрий Карасев ответил:

– Реализация Комплексного плана накладывает большую ответственность. Столь масштабных мероприятий, которые предусмотрены в этом документе, в городе не проводилось, пожалуй, последние 30 лет. Да и в современной истории других арктических городов такого тоже не было. Конечно, самое главное, не обмануть доверие норильчан, которые очень ждут, что качество жизни будет сохранено на высоком уровне. Нам предстоит серьёзная работа по модернизации и обновлению городской инфраструктуры, жилищного фонда, системы ЖКХ.

Полностью прочитать интервью столичному изданию можно здесь: https://rg.ru/2021/02/04/reg-sibfo/v-norilske-deputaty-izbrali-glavu-goroda.html