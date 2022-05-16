Глава Норильска Дмитрий Карасев поделился с жителями Талнаха планами по развитию района

«Проектно-изыскательская работа, которая сейчас проводится, пусть и не видна, и занимает не меньше 8-12 месяцев, но она позволит нам уже в конце 2022-го - начале 2023 года начать забивать сваи, монтировать ростверки, устанавливать ограждающие конструкции, и в следующем году мы уже сможем показать конкретные результаты.

В Талнахе планируется строительство двух домов по улице Спортивной № 4, 6. Уже идёт бурение, ведутся изыскательские работы, по результатам которых будет понятно, на какой площади расположатся здания. Хотелось бы построить качественные, современные шестиэтажные жилые дома с лифтами, но пока ждём заключения экспертизы», - рассказал глава Норильска.

Аналогов поликлинике, которая появится в Талнахе согласно комплексному плану, по словам Дмитрия Карасева, в Норильске нет. По профилям медицинских услуг и другим направлениям она станет самым современным медицинским учреждением на территории.

«Планы у нас амбициозные, задачи серьёзные и они не ограничиваются строительством в рамках комплексного плана. Город будет обустраиваться и посредством муниципальных программ. Мы вкладываем в это большие средства из местного бюджета. Например, дома № 5, 7 и 11 на ул. Диксона стоят в плане на ремонт как комплексная территория благоустройства. Что касается дорог и дворовых территорий, я принимаю жалобы и согласен с тем, что качество асфальта на многих участках не соответствует нормам. Однако, не всё так просто.

На территории работает одна подрядная организация, занимающаяся асфальтоукладкой, один асфальтобетонный завод, который не может охватить все потребности города. Стоит вопрос о том, чтобы привлекать новых подрядчиков. Только тогда можно будет решить подобные задачи. Мы можем делать больше. У города есть на это деньги, но не с кем работать. То же самое и со строительной отраслью. Важно создать условия, чтобы подрядные организации приходили на территорию. Ещё один момент – ремонт фасадов. В этом году запланирована работа на 24 фасадах по муниципальной программе и на 20-ти по программе фонда капитального ремонта. Можно сделать и 50, и 70, но нет рабочей силы. Подрядчиков пугает ряд сложностей, характерных для Норильска – короткий строительный сезон и непростая логистика. Тем не менее, мы нашли организации из Екатеринбурга и Ленинградской области - именно для ремонта фасадов. Подрядчики хотят попробовать себя в этом году, чтобы на следующий год взять большие объёмы. Нынешний год, возможно, не будет показательным, но в следующем мы сделаем большой прорыв в реализации намеченных планов», - резюмировал Дмитрий Карасев.

Жители района в ходе встречи помимо прочего озвучили проблему нехватки площадей для дополнительного образования. В частности, для занятий хореографией.

«Данная проблема актуальна для всего Норильска. Я готов рассмотреть этот вопрос. Давайте вместе подумаем, где можно разместить центр для внешкольных занятий. Я также поручу начальнику талнахского территориального управления Андрею Добровольскому подобрать помещения под внешкольную работу и готов заложить эти площади в проект для их дальнейшего ремонта», – сообщил глава Норильска.

Опираясь на данные муниципальных служб, руководство города в то же время прислушивается к мнению жителей. Так, по их запросам специалисты администрации сейчас определяют земельный участок под строительство новой ледовой арены, способной заменить каток «Умка», который уже не отвечает современным требованиям. Прежнее здание планируется отдать под зал для занятий другими видами спорта – борьбой и акробатикой.

Прозвучали на встрече и вопросы относительно посадки пассажиров в колонны автобусов из Норильска в Алыкель в дни непогоды, дорожных знаков и пешеходных переходов, торговли и предпринимательства. По многим из них жители Талнаха высказывали свои предложения. Дмитрий Карасев оценил важность обратной связи и отметил, что только с её помощью можно оперативно решать актуальные для города задачи.