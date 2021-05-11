Глава Норильска Дмитрий Карасев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 9 Мая

Тёплые слова прозвучали со сцены Городского центра культуры, на открытии концерта в честь 76-летия Великой Победы.

«Дорогие норильчане, уважаемые ветераны! Я поздравляю вас с наступающим праздником. Каждый год мы вспоминаем подвиг фронтовиков и тружеников тыла, подвиг наших дедов, бабушек и прабабушек – всех тех, кто ценою собственной жизни завоевал Великую Победу.

Норильск в те грозные годы не оставался в стороне от общего дела. Норильчане трудились на Севере, а металл, который они добывали, шёл на производство танков, самолётов, пушек. Они в буквальном смысле ковали оружие Победы!

Дорогие ветераны! Я желаю вам крепкого здоровья, всего самого доброго, чтобы вы ещё очень долго радовали всех нас. С праздником! С Днём Победы!»