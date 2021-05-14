Глава Норильска Дмитрий Карасев предложил депутату Госдумы Алексею Веллеру стать своим советником

Предложение прозвучало на встрече актива города с исполняющим обязанности президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, Депутатом Государственной Думы, членом комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

- Для Норильска очень важен и ценен политический и профессиональный опыт человека, который хорошо знает Север, — отметил глава Норильска. — Напомню, нам предстоит масштабная работа в рамках четырёхстороннего соглашения. В неё входят реновация жилищного фонда, реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы, восстановление инженерной и коммунальной инфраструктуры, развитие социальной сферы, решение других первостепенных задач.

Отстаивание наших интересов в высших органах государственной власти не только поможет реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска, но и значительно ускорит этот процесс.

Алексей Веллер охотно принял предложение норильского градоначальника, пообещав использовать для пользы северян весь свой опыт и знания, в том числе как человека, стоявшего во главе самого большого города за Полярным кругом — Мурманска, и не понаслышке знакомого с современными проблемами Арктической зоны России.