Глава Норильска Дмитрий Карасев принял участие в марафоне «Муниципальный диалог»

- Проект направлен на то, чтобы объединить муниципальное сообщество, обменяться опытом, совместно выработать управленческие решения, которые в дальнейшем можно было бы тиражировать на многие регионы, — отмечает сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Дискуссионную площадку посетил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Выступая с приветственным словом, он отметил ключевую роль муниципального уровня власти в структуре государства:

- Представители муниципальной власти находятся ближе всего к людям, вы можете оперативнее реагировать на вызовы времени. Жители муниципалитетов судят о работе всей вертикали власти по тому, насколько быстро их потребности удовлетворяются на местном уровне. От того, насколько эффективна ваша работа, насколько эффективно взаимодействие между муниципальным, региональным и федеральным уровнем власти, зависит жизнь наших граждан, - отметил Сергей Кириенко.

Церемония открытия марафона проходила в формате телемоста – представители муниципального сообщества обозначили актуальную повестку, поделились опытом и предложениями по эффективному управлению территориями.

Норильск в формате видеообращения представил глава города Дмитрий Карасев. В своей речи он поднял тему кадрового голода в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областях.

- Сейчас в Госдуме по поручению Владимира Владимировича Путина рассматривается вопрос о сокращении срока получения «северных» надбавок для молодёжи в возрасте до 35 лет. Такая мера, несомненно позволит создать один из механизмов закрепления молодых квалифицированных кадров в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Однако для работы в сложных климатических условиях Арктики важен не только задор молодёжи, но и опыт специалистов более старшего поколения. К сожалению, условия оплаты их труда существенно проигрывают тем преференциям, которые есть у молодых специалистов. Я думаю, мои коллеги из территорий с особыми климатическими условиями поддержат меня в предложении установить «полярки» в полном размере для всех специалистов с первого дня трудовой деятельности, - высказал свою позицию глава Норильска.

Открытие «Муниципального диалога» объединило глав администраций и глав муниципальных образований со всей страны, позволив сформировать результативную среду обмена опытом и практиками, обсуждения актуальных вопросов и выработки максимально продуктивных решений. На площадке, предоставленной Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, этот день присутствовали около 100 тысяч представителей муниципального сообщества.