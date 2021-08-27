Глава Норильска Дмитрий Карасев принял участие в V форуме городов высокого научного и технологического потенциала

Мероприятие проводится при поддержке Комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Общественной Палаты РФ, Общероссийского Народного Фронта и Агентства стратегических инициатив.

Форум проходил в режиме видео-конференц-связи. Глава Норильска принял участие в экспертной дискуссии «Лучшие корпоративные практики в сфере культуры, образования, здравоохранения, участия в деятельности городских сообществ, инфраструктурного развития территорий, находящихся в зоне социальной ответственности». В частности, в ходе работы блока «инфраструктура» он рассказал о подписании четырёхстороннего соглашения и сумме его финансирования.

«Особо важным считаю подчеркнуть, что из 120 миллиардов 81,3 млрд рублей - это частные инвестиции «Норникеля», что определяет компанию, как социально ориентированную. Данное соглашение, на мой взгляд, является образцово-показательным примером государственно-частного партнёрства в целях развития социально-экономической среды», - отметил Дмитрий Карасев.

Также градоначальник обозначил шесть основных направлений плана социально-экономического развития города: реновация жилищного фонда, переселение граждан в районы с благоприятными условиями проживания, реформирование и модернизация ЖКХ, благоустройство территории, развитие социальной инфраструктуры и обеспечение безопасности. Дмитрий Карасев подробно остановился на каждом направлении и основных планах по реализации мероприятий.

Также он рассказал о работе научно-исследовательского центра технологий строительства и мониторинга состояния зданий и сооружений на северных арктических территориях. Центр был создан совместными усилиями администрации города и компанией «Норникель». Финансирование осуществляет «Норникель».

«Основные задачи центра - изучение состояния вечной мерзлоты под городскими объектами и фундаментами зданий, а также разработка технологий строительства в условиях вечномёрзлых грунтов», - поделился Дмитрий Карасев.

Затронул глава Норильска и тему привлечения дефицитных специалистов в районы Крайнего Севера. В частности, упомянув о региональной и муниципальной поддержке дефицитных кадров.

В заключение Дмитрий Карасев ответил на вопросы участников форума.