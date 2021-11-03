Глава Норильска Дмитрий Карасев принял участие во Всероссийской переписи населения

Он заполнил анкету на портале «Госуслуги». Такая практика в России применяется впервые. Остаются в силе и другие способы участия в мероприятии.

- Важность переписи населения несомненна. Её сведения играют ключевую роль в выстраивании социальной, экономической политики нашей страны и во многих других жизненно важных сферах, - отметил глава Норильска.

Перепись 2021 года в России стартовала 15 октября. Норильчане, как и все жители нашей страны, могут пройти анкетирование на сайте gosuslugi.ru или дождаться переписчиков дома и ответить на вопросы устно. Ещё один вариант – обратиться в многофункциональный центр или на переписной участок. Всего в Норильске и посёлке Снежногорск насчитывается 54 таких пункта.

Переписчики, а их в городе работает порядка 400 человек, строго соблюдают все антиковидные меры. Онлайн-перепись же является бесконтактным способом пройти анкетирование и пользуется большой популярностью у норильчан.

- На сегодняшний день Норильск лидирует в рейтинге по Красноярскому краю в использовании портала «Госуслуги» для участия в анкетировании. Переписчики же готовы помочь горожанам, чтобы им было проще и быстрее пройти эту процедуру. Я призываю всех, кто ещё не участвовал в переписи, обязательно это сделать. Уверен, что активность норильчан положительно скажется на будущем города и его жителей, - подчеркнул Дмитрий Карасев.