Глава Норильска Дмитрий Карасев приступил к формированию новой административной команды

В числе первых Дмитрий Карасев пригласил на рабочую встречу Николая Тимофеева — теперь уже в качестве своего основного заместителя. В его ведении будут находиться управления по делам ГО и ЧС, информатизации и связи, обеспечения деятельности, отдел обращений граждан и новое управление по правопорядку и административной практике, которое совместит функционал отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и отдела административного производства управления административной практики. Он также будет контролировать деятельность Службы спасения и Норильского городского архива.

Предложение обусловлено эффективной работой Николая Тимофеева в период, когда он исполнял полномочия главы города, взвешенными решениями и значительным вкладом в развитие Норильска.

Должность заместителя главы города по территориальному развитию Дмитрий Карасев предложил занять Роману Красовскому, несколько лет руководившему районом Талнах. Он зарекомендовал себя как профессионал высокого уровня, способный правильно наладить процессы управления территорией. Работа Романа Красовского в качестве управляющего делами городского Совета депутатов также стала одним из аргументов в его пользу при назначении на ответственный пост.

Предложение занять пост заместителя по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями прозвучало в адрес Владимира Баринова. Он будет курировать деятельность управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике и управления общественных связей и массовых коммуникаций, в подчинении которого остаётся Информационный центр «Норильские новости». Дмитрий Карасев поручил ему вывести деятельность в данной области на новый виток развития — так, как это ранее удалось сделать при создании муниципального телевидения и налаживании взаимодействия пресс-службы администрации города со всеми СМИ и общественными организациями Норильска.