Глава Норильска Дмитрий Карасев призвал норильчан пройти вакцинацию в новом прививочном пункте

«Мы не просто так решили открыть прививочный пункт именно здесь. В «Арене» большая проходимость, и ещё до обеда здесь привились уже 124 человека. Рассчитываем, что ещё столько же успеет получить вакцину до вечера. В дальнейшем мы планируем открыть ещё один пункт вакцинации, на автовокзале Центрального района. Он будет работать по будням с 9.00 до 18.00, что очень удобно для пассажиров», - рассказал глава города.

Прививочный пункт в «Арене» работает по выходным с 12.00 до 18.00. Порядок получения вакцины традиционный. Для начала необходимо заполнить анкету о состоянии здоровья. При себе следует иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Перед вакцинацией проходит терапевтический осмотр. По окончании процедуры выдаются прививочные сертификаты.

Прививку делают медики городской поликлиники № 1. Пока в «Арене» доступен первый этап вакцинации, препарат - «Спутник V». Спустя три недели с привившимся свяжется оператор и сообщит дату, место и время постановки второго компонента вакцины.

Глава Норильска Дмитрий Карасев отметил, что сейчас вакцины в городе достаточно. Более того, в ближайшее время ожидается поставка новой партии. Ну а пока коллективный иммунитет не выработался, он ещё раз обратился к норильчанам:

«К сожалению, ситуация с коронавирусом в Норильске нестабильная. Сегодня в ковидном госпитале находятся 74 человека, 11 из них поступили туда вчера. 8 человек находятся в реанимации, 6 - на ИВЛ. Пришлось даже открыть второй госпиталь в Оганерской больнице. И я настоятельно прошу горожан вакцинироваться, соблюдать все необходимые меры безопасности: носить маски, перчатки и пользоваться антисептиками».