Глава Норильска Дмитрий Карасев прокомментировал прошедшие выборы

«Выборная кампания в депутаты Государственной Думы и депутаты Законодательного собрания Красноярского края проходила под знаком обновления города, его реновации. Уверен, что именно программу «Норильск – 2035» поддержали норильчане и высокой явкой, и своей активной гражданской позицией», - сказал Дмитрий Карасев.

Глава города также отметил, что выборы прошли при строгом соблюдении всех законодательных норм, без нарушений, в присутствии наблюдателей от различных политических партий.

«Высокий уровень гласности продемонстрировал территориальный избирком. На одном из избирательных участков – 595-м в прямом эфире работал телеканал «Енисей-регион». Хочу добавить, что впервые в Единый день голосования мы имели возможность проголосовать в течение трех дней. Надо сказать, что в условиях пандемии это позволило обеспечить дополнительную безопасность», - отметил Дмитрий Карасев.

Также глава города выразил благодарность норильчанам за проявленную гражданскую активность, отметил ответственную работу в период избирательной кампании правоохранительных органов, территориального избиркома, участковых комиссий.