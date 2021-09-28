Глава Норильска Дмитрий Карасев провел заседание КЧС

Никита Тяпкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Норильску ГУ МЧС России по Красноярскому краю, доложил, что на территории региона наблюдается рост случаев гибели людей при пожарах, при том что общая численность зарегистрированных пожаров снизилась на 22%. С начала года в Норильске было зафиксировано 140 пожаров, что в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году. При пожарах погибло семь человек, детей среди них нет. Федеральная противопожарная служба в этом году спасла от огня 265 человек.

Наибольшее количество пожаров было зарегистрировано в жилом секторе — 65% (на открытой территории — 35). Основной причиной возгораний по-прежнему остаётся деятельность человека: больше половины пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнём.

Дмитрий Карасев отметил, что для дальнейшего снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения недопущения роста количества пожаров, гибели и травматизма населения, в осенне-зимний пожароопасный период организациям города необходимо разработать объектовые планы мероприятий по усилению пожарной безопасности, снабдить объекты защиты огнетушителями, обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения и провести со всеми работниками внеплановые инструктажи о мерах пожарной безопасности.

Осенне-зимний пожароопасный сезон в Норильске установлен с 1 октября 2021-го по 1 мая 2022 года.