Глава Норильска Дмитрий Карасев провёл совещание по вопросу межнациональных отношений в нашем городе

В совещании приняли участие профильные заместители главы города и начальники структурных подразделений администрации, начальник Норильского ОМВД Олег Мусихин, начальник 2 отделения отдела в городе Норильске УФСБ России по Красноярскому краю Александр Пшеничников, а также старший вице-президент «Нориникеля» - руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Начальник управления по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике администрации Норильска Лидия Леу напомнила, что сейчас в нашем городе проживают представители более 70 национальностей. При главе города действует Консультативный совет по делам национальностей, в состав которого входят уполномоченные представители 13 национально-культурных объединений.

Также разработана Концепция развития межнационального и межконфессионального согласия, утверждён план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Кроме того, в городе проводится множество мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и согласия, с участием национально-культурных объединений и общественных организаций.

Лидия Леу добавила, что Норильским ОМВД и отделом по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города регулярно проводятся встречи и консультации с председателями общественных организаций, лидерами общин и диаспор по вопросам предотвращения межнациональных конфликтов.

Глава Норильска Дмитрий Карасев в ходе совещания акцентировал внимание собравшихся на том, что инциденты, подобные тому, что произошёл 27 апреля на Театральной площади, недопустимы, и поручил усилить профилактическую работу.

«Под моим председательством необходимо ежемесячно собирать лидеров диаспор. Мы вместе должны вырабатывать пути решения спорных вопросов для того, чтобы они, в том числе самостоятельно, проводили внутри диаспор профилактические мероприятия с целью недопущения критических ситуаций в будущем», - сказал Дмитрий Карасев.

Как доложил заместитель главы города Николай Тимофеев, по итогам встречи с лидерами дагестанской и азербайджанской организаций поступило предложение организовать рейды под руководством старейшин. Обходы будут проводиться в местах массового пребывания людей в выходные дни в вечернее время.

Дмитрий Карасев отметил, для снижения напряженности необходимо разработать и реализовать комплекс мер по работе с национальными диаспорами, а также разработать муниципальную программу по социокультурной адаптации граждан.

Николай Уткин, в свою очередь, озвучил позицию «Норникеля» по данному вопросу. «Компания проявляет нетерпимость к подобным явлениям. Более того, я считаю важным, чтобы градообразующее предприятие в конкретном случае показало свою принципиальность - не на словах, а на деле. Работники компании, которые участвовали в недавнем инциденте, должны быть уволены в кратчайшие сроки. Неважно где произошёл инцидент, на территории градообразующего предприятия или в городе. Позиция четкая – в «Норникеле» таких людей быть не должно».