Как рассказал глава Норильска Дмитрий Карасев, сегодня в городе идёт незаметная, но очень большая работа - подготовка документации, проектирование, согласования, изыскания. В дальнейшем это позволит перейти к строительно-монтажным работам.

По словам советника главы Норильска Дмитрия Самородова, сегодня наконец-то устранено основное препятствие на пути реализации плана – обязательная для Норильска и Арктической зоны экологическая экспертиза. Именно это требование не позволило начать строительство максимально быстро, то есть уже в этом году.

- Теперь ограничение снято, и по ранее разработанным проектам, прошедшим госэкспертизу, уже с конца нынешнего года можно начинать строительно-монтажные или демонтажные работы, - пояснил Дмитрий Самородов.

Также он напомнил, что в числе основных мероприятий плана - демонтаж ветхого аварийного жилья, в частности, гостинок в разных районах города. Сейчас в приоритете три таких объекта – два в Кайеркане и один в Центральном районе, демонтировать их начнут в конце года.

Что касается строительства малоэтажного жилого комплекса на существующих ростверках, от этой идеи решено отказаться, и дома будут возведены на новых сваях.

Демонтаж ещё одного объекта начнётся в конце этого года – начале будущего. Дом 14 на ул. Богдана Хмельницкого будет снесён, но затем отстроен вновь в прежнем архитектурном стиле.

- Все специалисты в своих заключениях рекомендуют демонтировать «сталинские» дома, и мы это сделаем, но затем, учитывая историческую ценность этих зданий, восстановим их в прежнем виде – они, как и раньше, будут украшены пилястрами, балконами и другими архитектурными формами. Перед демонтажем будет произведена фото- и видеосъемка всех элементов постройки, чтобы сохранить информацию для проектировщиков, - отметил Самородов. – В последующем в едином архитектурном стиле отстроим дома по адресам: ул. Павлова, 8, ул. Кирова, 11 и 15. В 2022 году будем их демонтировать и начнём разрабатывать проекты на строительство.

Разработаны проектные решения по строительству домов № 2б и 2в на ул. 50 лет Октября, госэкспертиза пройдена.

Дмитрий Самородов подчеркнул, что будет благоустроена территория вокруг всех строящихся домов. Учитывая, что в Норильске до 2035 года планируется возвести немало новых объектов, практически весь город будет максимально благоустроен.

Он также напомнил, что ряд работ, согласно плану, будет выполнять «Норникель» - в частности, строить школу на 1100 мест, поликлинику в Талнахе для детей и взрослых и другие объекты.