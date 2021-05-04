Глава Норильска Дмитрий Карасев выступил на 13-й Российско-Германской сырьевой конференции

В конференции приняли участие заместитель председателя Правительства России Александр Новак, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Министры экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер и экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер, а также известные ученые и руководители крупнейших компаний.

Основной темой обсуждения стал вопрос о научном и комплексном подходе к решению проблем таяния вечной мерзлоты.

- В Норильске большинство зданий построено по принципу, который предусматривает использование вечномёрзлых грунтов в качестве оснований для фундаментов. Главным и основополагающим фактором для обеспечения устойчивости зданий служит сохранение мёрзлого состояния грунтов, как в процессе строительства, так и в течение всего периода эксплуатации зданий и сооружений, — рассказал Дмитрий Карасев. — В 90-е годы прошлого века была разрушена существовавшая с советского периода система мониторинга процессов изменения почвы. Раньше в муниципалитетах существовали так называемые мерзлотные комиссии, которые следили за ситуацией на местах. Эту систему необходимо восстановить. Отмечу: администрация Норильска совместно с градообразующим предприятием работает в данном направлении. Сейчас планируется создать при муниципалитете мерзлотный центр, в задачи которого будет входить сбор, обобщение и анализ информации о состоянии оснований фундаментов и ограждающих конструкций зданий. Центр будет располагаться на базе Норильского государственного индустриального института и станет одним из передовых в мире.