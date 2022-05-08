Глава Норильска объявил сбор средств для людей, пострадавших от пожаров в Красноярском крае

Обращение Дмитрий Карасев опубликовал в своём Telegram-канале:

«Дорогие друзья, обращаюсь к вам по поводу трагедии, которая произошла в Красноярском крае. В результате погодных условий юг края горит. Пострадало очень много людей, есть погибшие. Более 500 домов и жилых строений сгорели. Жители региона нуждаются в помощи, которую мы с вами можем оказать».

Глава города также отметил, что сбор денежных средств будет организован через благотворительный фонд «Территория добра» по ссылке: https://t-dobra.ru/need-help/

Пункт сбора вещей, товаров первой необходимости, а также предметов личной гигиены, постельного белья, малой бытовой техники, садового инвентаря, посуды и др. будет осуществляться в трёх районах Норильска в Молодёжных центрах по адресам:

- Центральный район, ул. Советская, 9, ежедневно с 16.00 до 19.00;

- район Талнах, ул. М. Кравца, 22, 2-й подъезд, 1-й этаж, ежедневно с 16.00 до 19.00;

- район Кайеркан, ул. Школьная, 10, ежедневно с 16.00 до 19.00.