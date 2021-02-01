Глава Норильска обсудил с заместителями председателя Правительства Красноярского края взаимодействие с регионом

Глава города приехал представиться руководству и обсудить реализацию Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года, а также предстоящее заключение соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Правительством Красноярского края, Администрацией Норильска и ПАО «ГМК «Норильский никель».

Дмитрий Карасев поблагодарил Анатолия Цыкалова за приглашение и отметил, что крайне важно сделать все, чтобы отношения муниципалитета и Красноярска были выстроены на самом высшем уровне.

«Выстраивание четкого взаимодействия с краевой властью сейчас у меня в приоритете. Нам многое необходимо сделать в единстве. В том числе и выстроить взаимодействие с федеральными министерствами, а также начать реализацию Комплексного плана и заложить вектор на будущее в конструктивном диалоге с компанией Норникель в интересах всех жителей нашего города. Считаю, что только в тесном взаимодействии со всеми сторонами – краевое руководство, федеральное руководство, муниципалитет и Норникель, мы сможем достигнуть решения по всем спорным вопросам и начать реализовывать мероприятия четырехстороннего соглашения. Хочу сказать о том, что Соглашение, которое должно было быть подписано на прошлой неделе, по всем своим мероприятиям достаточно, чтобы начать с 2021 года по 2024 выполнение мероприятий уже сейчас», - сказал Глава города Норильска.

Анатолий Цыкалов поздравил Дмитрия Карасева с избранием на должность и пожелал успехов в работе. «Мы со своей стороны готовы вам помочь организовать работу Администрации города», - это основная цель встречи, отметил зампред. «Самый важный шаг в работе - принять все необходимые усилия для того, чтобы утвердить и реализовать Комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года. Он также заявил, что соглашение дорабатывается сейчас краем и федерацией, согласованная позиция пока не выработана.

Дмитрий Карасев отметил, что «Комплексный план имел много версий, дорабатывался. Меня волнует совместная позиция всех четырех сторон, чтобы мы начали работать уже сегодня и не ждали. Норильчане давно ожидают изменений в городе, и я готов приступить к реализации первого этапа до 2024 года уже сейчас. Мне хотелось бы, чтобы Норильск только процветал».

«Считаю, что в стратегическом управлении многое зависит от первого лица. Дмитрий Владимирович хорошо знает проблемы Норильска», - в ходе встречи отметил заместитель председателя Правительства Красноярского края Николай Зуев.

Дмитрий Карасев в ходе совещания также рассказал о проблемах Норильска, связанных с отсутствием на территории строительных и различных специализированных организаций, и обратился к Правительству края с просьбой оказать содействие в привлечении добросовестных поставщиков и подрядчиков для реализации Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года.

«Несмотря на то, что никаких конкретных решений сегодня принято не было, тем не менее я считаю, что такие встречи очень полезны и способствуют улучшению качества взаимодействия муниципалитета с Правительством края. Это точно будет влиять положительно», - подытожил Дмитрий Карасев.