Глава Норильска оценил ход ремонтных работ в Комплексном центре социального обслуживания населения

Договор на выполнение капитального ремонта был заключен в августе. Подрядчик уже на 95% выполнил демонтажные работы. До конца октября в Норильск поступят необходимые для завершения всего комплекса мероприятий материалы. Во время посещения объекта Дмитрий Карасев сделал акцент на некоторых проектных решениях, которые подрядчику стоит пересмотреть.

Свои замечания он также озвучил на рабочей встрече в администрации города. На ней присутствовали представители министерства социальной политики Красноярского края, краевого и территориального управлений социальной защиты населения, городской администрации, Фонда реновации города Норильска и подрядной организации.

В числе прочего речь шла о замене дверей в помещениях и прокладке скрытой электропроводки.

«Всё это не слишком отразится на конечной стоимости проекта. Мы обсудим возможные варианты с министром социальной политики края и будем действовать, исходя из принятых решений», - сказал Дмитрий Карасев.

Изношенный гипсокартон на первом этаже центра, по его мнению, тоже следует убрать, сделав другую облицовку.

«Это может оказаться дороже, но лучше предусмотреть всё заранее и получить качественный результат», - подытожил глава Норильска.

Начальник отдела нестационарного социального обслуживания населения и взаимодействия с органами местного самоуправления министерства социальной политики Красноярского края Наталья Ибрагимова отметила, что краевая делегация будет работать в Норильске до конца недели: «Наш представитель уже ведёт работу совместно с руководством КЦСОН, и мы понимаем, какое большое значение имеет этот объект для города».

Следующая рабочая встреча состоится 14 октября.