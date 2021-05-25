Глава Норильска поздравил работников рудника «Комсомольский» с юбилеем предприятия

Торжественная часть началась с обращения главы города к ветеранам горнодобывающей отрасли и ныне действующим работникам:

«Я желаю вам успехов, удачи, чтобы всё у вас было хорошо. Я не понаслышке знаю о вашем труде. Мой родной брат работает на руднике «Комсомольский», и поэтому я понимаю, сколько приходится вкладывать усилий и насколько тяжело вам даётся достижение поставленных целей и задач. С праздником вас! Желаю, чтобы заслуженные награды вы получали каждый год, независимо от того, юбилейный он или нет».

Глава города в торжественной обстановке вручил директору рудника Ивану Гринчуку памятный адрес, а одному из заслуженных работников предприятия - знак «За профессиональное мастерство».

Дмитрий Свиридов передал юбилярам грамоты от министерства промышленности и торговли.

«Конечно, сегодня ваши подвиги и трудовые заслуги можно измерять различными показателями, и я просто обязан упомянуть о некоторых из них: 134 миллиона тонн руды выдано на-гора. Пройдено около 800 километров горных выработок. То, что вы делаете каждый день - это вообще чудо! Полуторатысячный коллектив трудится, принося новую славу Норильску и компании, обеспечивает экономическую стабильность в регионе, да и в стране в целом.

Это серьезнейшая кузница кадров. Столько славных горняков, руководителей вышло из стен вашего предприятия. От души хочу сказать огромное спасибо за ваш труд, за профессионализм, за желание улучшать и модернизировать производство. За то, что именно вы являетесь гарантом социальной стабильности на территории нашего государства», - отметил председатель Законодательного собрания края.

Николай Уткин также поздравил коллег. Он выразил работникам рудника благодарность за добросовестный труд и вручил награды от компании.

«Комсомольскому - пятьдесят. За этими цифрами стоит труд многих поколений горняков, специалистов, руководителей вашего предприятия... Именно с вас начинается производственная цепочка компании. Быть первым - это не только колоссальная ответственность, но и ведущая роль в жизни «Норникеля». Благодаря вашему труду, вашему профессионализму, компания удерживает лидерские позиции в своей отрасли.

Уважаемые друзья, мы с вами много сделали с точки зрения развития. Я это точно знаю. Мы с вами способны решать любые задачи. Вместе нам всё по плечу», - воодушевил он героев дня.