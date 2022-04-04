Глава Норильска поздравил с днём рождения участниц исторических событий

Нина Фёдоровна Сапожникова родилась в городе Павлограде Днепропетровской области, но волей судьбы она попала в Норильск, и большая часть её жизни связана с нашим городом. Здесь же получила звание «Ветеран труда».

Её супруг – Владимир Спиридонович Сапожников – во время Великой Отечественной войны сражался в рядах Советской армии, а в мирное время посвятил себя семье и тундровым походам. Работал он на руднике «Маяк».

Когда мужа не стало, Нина Фёдоровна решила остаться в Норильске, хотя дочь уехала в Абакан, а сын – в Алтайский край. Но здесь женщина не чувствует себя одинокой - в Талнахе у неё живут внучка и трое правнуков.

«Самое главное – дай Вам Бог здоровья. Остальное приложится», - пожелала Нина Фёдоровна Дмитрию Карасеву, который пришёл её лично поздравить. Он в свою очередь пожелал имениннице всего самого хорошего и вручил подарки.

В конце марта 81 год исполнился Марии Лаврентьевне Караулан. Она уроженка Куйбышевского района Калужской области. На свет появилась незадолго до начала Великой Отечественной войны. На её детство выпали все тяготы войны, она была узницей концлагеря.

С 1974 года Мария Лаврентьевна работала в Норильске. За добросовестное отношение к делу ей присвоили звание «Ветеран труда России».

В день своего рождения виновница торжества получила поздравления от супруга Виктора Ивановича, детей, внуков и правнучки. Дмитрий Карасев также пожелал Марии Лаврентьевне всего самого доброго и расспросил, чем она живёт сегодня. «Я тронута до глубины души», - призналась ветеран гостям из городской администрации.

Антонина Яковлевна Третьякова недавно отметила 97-й день рождения. Она родом из Новгородской области, в годы войны и после неё работала в Рыбинском районе Красноярского края. Получила звание «Труженик тыла».

С 1960 года Антонина Яковлевна живёт в Норильске. Здесь работала в Управлении торговли Норильского комбината, затем - в Управлении соцполитики администрации города.

Стоит отметить, что Антонина Яковлевна завершила свою трудовую деятельность в 77 лет. За добросовестность и профессионализм она была удостоена звания «Ветеран труда России». После выхода на пенсию осталась в Норильске, рядом с дочерями и близкими людьми.

Антонина Яковлевна рассказала Дмитрию Карасеву о своих повседневных делах. Поделилась, что ежедневно совершает прогулки, делая не меньше 1000 шагов, и радуется жизни. Глава города пожелал имениннице счастья и благополучия.