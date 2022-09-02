Глава Норильска поздравил с Днём знаний студентов ЗГУ

Градоначальник предложил учащимся университета стать частью команды, которая воплотит в жизнь план реновации города.

– Заполярный государственный университет имени Федоровского — ранее НГИИ — всегда был знаковым учебным заведением для нашего города. Выпуская специалистов, востребованных как на производстве, так и в муниципалитете, он был и остаётся нашей кузницей кадров. Из стен этого здания вышли руководители, которые занимают важные посты в городе, регионе и даже в стране.

Примечательно то, что сегодня ЗГУ продолжает развиваться бок о бок с Норильском. Как и город, университет стоит на пороге серьёзных обновлений, большой реконструкции, строительства кампуса. Норильск тоже преображается. Сейчас очень востребованы специалисты узких профессий, которых выпускает ЗГУ.

Уважаемые выпускники, по окончании вашего обучения я рад пригласить вас к совместной реализации планов по обновлению города, муниципальных программ, столь необходимых горожанам. Желаю успехов в обучении и дальнейшего профессионального роста, — сказал Дмитрий Карасев.

Заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева также поздравила студентов университета с новым этапом в их жизни:

– У вас позади школа, Единый государственный экзамен. Думаю, вы испытываете сейчас особый трепет, находясь в стенах вуза, который выведет вас на широкий простор. Как сказал Дмитрий Владимирович, мы сегодня находимся на пороге новых событий, и преображение нашего любимого Норильска в ваших руках. Абсолютно уверена, что мы будем гордиться вами, если вы каждый день будете получать достойные знания и идти по жизни смело. Удачи вам всем!

И. о. ректора ЗГУ Евгений Голубев в своей приветственной речи подчеркнул, насколько важно для первокурсников сделать правильный шаг на пути к заветной цели:

– Дорогие друзья, университет — это то место, которое в числе навыков, знаний, простых сведений, которые вы будете получать, учит делать выбор. Он будет встречаться всё чаще и чаще. Выбирать придётся между элементами настоящей студенческой жизни и занятиями. Взвесьте всё хорошенько, за вас этого никто не сделает. Может быть, совершенно правильного пути нет, зато со временем появится ваш собственный. Кому-то он позволит стать лидером предприятия, занять высокие посты в правительстве регионов, России. Мне кажется, мы вполне справедливо считаем: ЗГУ — это образование, которое работает. Поработайте на это образование, а оно, поверьте, в дальнейшем поработает на вас. Удачи в учёбе в этом году и в последующих.