Глава Норильска принял участие в 25-м Петербургском Международном экономическом форуме

Дмитрий Карасев выступил с докладом в рамках панельной сессии «Тенденции климатических изменений и управление рисками в Арктике», организованной Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Участники дискуссии обсудили вопросы повышения качества гидрометеорологического обеспечения судоходства на трассе Севморпути, современные тенденции состояния вечной мерзлоты в связи с изменением климата, представили оценку последствий изменения климата и деградации вечной мерзлоты для социально-экономического развития Арктики, рассказали о подходах к созданию системы мониторинга вечной мерзлоты в целях предотвращения негативных последствий её деградации.

Глава Норильска поделился своим видением относительно эксплуатации объектов инфраструктуры в арктических условиях и новых решений в этой области. В частности, он подробно ответил на вопрос о том, каким образом в арктических регионах решается проблема управления рисками при эксплуатации инфраструктурных объектов в условиях деградации вечной мерзлоты. Вопрос этот Дмитрий Карасев назвал чрезвычайно важным для Норильска, ведь вопросы сохранения вечной мерзлоты неразрывно связаны с будущим города. Они являются фундаментальными, так как включают в себя и меры по обеспечению безопасности населения, и возможность поддерживать сохранность жилых домов, зданий и сооружений, планировать строительство на перспективу.

«Комплексный план социально-экономического развития Норильска, утверждённый в конце прошлого года председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, предполагает целый ряд изменений, призванных качественно улучшить условия жизни на территории. В их числе, наравне с реновацией жилищного фонда, строительством и реконструкцией объектов социальной инфраструктуры – поликлиник, детских садов, учреждений культурной и спортивной направленности, стоят мероприятия по термостабилизации грунтов под домами и соцобъектами», - отметил глава Норильска.

Учитывая повышение среднегодовой температуры воздуха в ряде регионов, в том числе и в Красноярском крае, происходит деградация вечной мерзлоты. Сегодня в Норильске насчитывается 859 многоквартирных домов, и 239 из них стоят на особом контроле из-за растепления грунтовых оснований и деформации строительных конструкций.

Планомерная работа по сохранению зданий и сооружений ведётся как муниципалитетом, так и компанией «Норникель» во взаимодействии с коллегами и представителями научного сообщества из других городов и регионов. Именно поэтому в целях мониторинга толщи вечномёрзлых грунтов на застроенных участках, геофизических исследований и создания интерактивной карты Норильска, на базе Заполярного государственного университета им. Н. М. Федоровского решением городских властей и руководства компании «Норникель» в Норильске был создан Мерзлотный центр.

Дмитрий Карасев указал на то, что научные разработки экспертов и исследования на местности позволяют находить наиболее эффективные методы термостабилизации грунтов в каждом конкретном случае, что уже помогло спасти от разрушения два многоквартирных дома:

- К сегодняшнему дню в подполье 53 норильских домов пробурены скважины и установлены инклинометры, снимаются данные, поступающие в единую систему мониторинга. Это помогает муниципалитету, специальным службам и управляющим компаниям в онлайн-режиме анализировать, вовремя выявлять очаги растепления грунтов и оперативно вводить противоаварийные мероприятия.

Важно отметить, что компания «Норникель» в прошлом году запустила автоматизированную систему мониторинга под производственными зданиями и сооружениями, благодаря чему в круглосуточном режиме производятся замеры температуры, что позволяет выявить потенциальную угрозу растепления грунтов и разрушения фундамента, проверить общее состояние сооружения. В свою очередь повсеместное внедрение мониторинга позволит обеспечить безопасность и надежность зданий и сооружений в суровых климатических условиях Норильска. Планируется, что в будущем информация о состоянии грунтов от муниципального образования, Заполярного филиала «Норникеля» и Мерзлотного центра будет аккумулироваться в единой базе данных.

Помимо этого, ведётся работа над проектом по созданию полигона для отработки технологий термостабилизации и других видов исследований. Эксплуатационная составляющая полигона позволит понять, каким образом необходимо обследовать здания, построенные длительное время назад.

Ещё одна составляющая функционала полигона касается строительства объектов, возможных новых способов обустройства свайных фундаментов и изучения механических свойств оттаивающих многолетнемерзлых грунтов. Полигон представляет собой несколько площадок, задействованных под определенные задачи.

«Как я уже отметил, интенсивное растепление почвы – это проблема многих северных территорий. Проблема глобального масштаба, и решать её необходимо сообща. Многие наработки, которые уже используются в Норильске, исследования и подходы могут успешно применяться за пределами нашего города. Норильск готов выступить пилотной площадкой с тем, чтобы развивать направление термостабилизации грунтов и тиражировать положительный опыт на другие города Арктической зоны. Мы уверены, что исследования и подходы, которые начали применяться нами, принесут свои плоды и будут полезны в дальнейшей перспективе», - подытожил Дмитрий Карасев.