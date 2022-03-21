Глава Норильска принял участие в Архитектурно-строительном форуме Сибири

Во время беседы на тему «Русский Север: реновация города Норильска» Дмитрий Карасев пояснил, почему реализация комплексного плана в Норильске может стать примером для других городов Арктической зоны:

«Сразу отмечу, что работа, проводимая совместно с правительством края, федеральными министерствами и компанией «Норникель», благотворно влияет на развитие нашего города. Разумеется, в реализации масштабных программ всегда есть нюансы, но программа подобного рода для северной территории, такой как Норильск, реализуется впервые. Сложности, с которыми мы сталкиваемся, в первую очередь связаны с тем, что Норильск, наверное, самый северный город с численностью населения более 180 тысяч человек».

Во время своего вступления градоначальник презентовал присутствующим комплексный план социально-экономического развития города до 2035 года. Особое внимание он уделил вопросу сохранения вечной мерзлоты.

Геотермические наблюдения за состоянием грунтов под фундаментами норильских домов проводятся на постоянной основе. Специалисты мерзлотного центра, который базируется в Заполярном государственном университете им. Н. М. Федоровского, параллельно с научной деятельностью применяют разработки на практике. Также они активно взаимодействуют с коллегами из Сибирского федерального университета.

«В рамках сотрудничества с СФУ мы готовы в этом году использовать предлагаемую университетом новую технологию — полимерную стабилизацию грунтов под пятиэтажным многоквартирным домом сталинской постройки. Посмотрим, как этот метод покажет себя. Если положительно, то будем его применять и на других домах. Также в этом году мы будем проводить термостабилизацию под тремя многоквартирными девятиэтажными домами. Без выселения жильцов. Эти дома стоят на особом контроле по тем или иным причинам, в основном из-за состояния грунтов. Будем заниматься их промораживанием и стабилизацией. Подобный опыт мы получили буквально два года назад, когда стабилизировали грунты под двумя девятиэтажными домами в районе Талнах (так же без выселения). Сейчас наблюдаем стабильное понижение температуры грунтов. Это говорит о том, что данный способ действенный и его можно использовать на других площадках», — пояснил Дмитрий Карасев.