Глава Норильска провёл встречу с начальником ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Красноярскому краю Николаем Гурьяновым

Как стало известно «Заполярной Правде», главным вопросом для Дмитрия Карасева стала информация из федеральных СМИ о том, что в Норильске заключённые задействованы в расчистке территорий после аварии на ТЭЦ-3, городских свалок. Как пояснил Николай Гурьянов, в Норильске ничего подобного у нас нет. Даже несмотря на то, что в Москве уже долгое время муссируется идея о том, что осуждённые должны привлекаться для уборки территорий в Арктической зоне. В Норильске создан исправительный центр, где содержатся осужденные к принудительным работам. Сейчас там находятся 26 человек, которые трудятся на коммерческих предприятиях. - Для нас главное – трудоустроить осуждённых. Чтобы они могли выплачивать деньги по исковым обязательствам, алименты, получая при этом зарплату не менее установленного МРОТ, - добавил начальник ИК-15. Стоит отметить, что в ИК-15 есть немало производственных направлений, которые могут быть ориентированы на широкого потребителя. - Необходимо посетить производство, посмотреть, какие виды продукции оно выпускает, и подключать потенциальных заказчиков и потребителей, постараться добиться максимального взаимодействия, - отметил Дмитрий Карасев. Глава города сразу же перешёл от слов к делу, ознакомившись с объектами. Он побывал в пищевом цехе, где производятся полуфабрикаты, колбасные и хлебобулочные изделия, осмотрел пошивочный цех, в котором изготавливают одежду для рабочих и другую текстильную продукцию. - Что касается вашей пищевой продукции, то я считаю, что вам нужно открыть в городе свой магазин. Только так у горожан появится доступ к ней. Пусть для начала в небольших объемах, но вы сможете её реализовывать, - заметил Дмитрий Карасев. - В городе предполагаются большие обновления, в свете недавно подписанных соглашений. Планируются масштабные работы по строительству жилого сектора, реконструкция жилищно-коммунальных сетей, появятся новые подрядные организации. В области ремонтов и строительства будет задействовано много людей, им потребуется спецодежда. Ваше предприятие могло бы заняться её пошивом. При этом глава Норильска ещё раз подчеркнул, что работать в данном направлении следует комплексно, в тесной связи с городом.